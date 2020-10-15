BIST100 yüzde 0.14 düşüşle başladı, dolar 7.92 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.14 düşüşle 1,187.64 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15, BIST Mali Endeks yüzde 0.17, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra yeniden yükselen ve Çarşamba gününü tarihi yüksek düzeylere yakın kapatan dövizler, yeni güne de bu düzeylerden başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9004 lira ve en yüksek 7.9337 lirayı gördükten sonra, 7.92 – 7.93 lira aralığında,euro en düşük 9.2808 lira ve en yüksek 9.3384 lirayı gördükten sonra, 9.31 – 9.32 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2904 lira ve en yüksek 10.3417 lirayı gördükten sonra 10.31 – 10.32 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17406 - 1.17580 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17375 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Ek mali paket çıkacak mı, çıkmayacak mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD hisseleri öncülüğünde gerilemeye devam ediyor. İkinci dalganın büyüme endişelerini artırdığı bir ortamda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in seçimler öncesinde ek mali paketin çıkartılmasının zor olduğunu söylemesi piyasalara satış getirdi. "Beklentilerden düşük gelen banka karları da havanın bozmasında etkili oldu. "Bizim görüşümüzde değişiklik yok. Seçim öncesi ek mali paket beklemiyoruz."Ancak, küresel risk iştahının azaldığını söylemek için henüz erken. Dolar, yen, altın gibi emin liman yatırım araçlarında önemli bir hareket görülmüyor. "Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke hisseleri dünya piyasalarındaki satışa katılmıyor."Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışıyor. MSCI Türkiye yüzde 1.5 artışla en iyi performans gösteren gelişmekte olan hisse endeksi konumunda."Ancak, genele yaygın bir yükselişten çok hisse bazında ayrışmalar söz konusuydu."Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpe yükseleceği ve 2025 yılından itibaren plato seviyede 15 milyar metreküp çıkartılacağı (yıllık tüketimin yüzde 20-25'i) spekülasyonu enerji hisselerinde çok sert yükselişlere neden oldu."Konu ile ilgili detaylı bilgi Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak."ABD ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı (yüzde 0.5) bir açılış bekliyoruz. "Endeks için destek ve direnç olarak 1,170 ve 1,200 seviyeleri öne çıkıyor. "Doğalgaz spekülasyonuyla aşırı yükselen enerji hisselerinde ve geçen çeyrek yapılan konut satışlarında iptaller olan Emlak GYO'da endekse göre daha kötü performans bekliyoruz."