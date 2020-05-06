BIST100 yüzde 0.15 artışla başladı, dolar 7.09 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), hafta ortası işlemlerine yüzde 0.15 artışla 98 bin 886 puanda başladı. Yeni günün ilk işlemlerinde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.43, BIST Mali Endeks yüzde 0.14 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.21 artıdaydı.

Piyasalarda bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılar ile yapacağı görüşme ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankaların bazı yurtdışı TL işlemlerinde sınırlamaya yönelik düzenlemesinin etkileri izlenecek.

BDDK'nın "kaynak verimliliğini sağlama" amacıyla, bankaların yurtdışına yapacakları "TL plasmanları, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamını" yasal özkaynaklarının "yüzde 0.5'i" ile sınırlandırılmasına karşın, dövizler yeni günde de yükselişini sürdürüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.0607 lira ve en yüksek 7.1039 lirayı gördükten sonra, 7.09 – 7.10 lira aralığında,

euro en düşük 7.6497 lira ve en yüksek 7.6936 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.7861 lira ve en yüksek 8.8469 lirayı gördükten sonra 8.83 – 8.84 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın " Türkiye kendini anlatmaya çalışıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarında ABD önderliğinde tepki alışları devam ediyor. Beş günlük tatil dönüşü Şanghay borsası yatay bir seyir izlerken gelişmekte olan borsalarında yüzde 1.0'e yakın yükseliş görülüyor.

"Kur cephesi, güçlenen dolar ve zayıflayan gelişmekte olan ülke para birimleri ile, henüz risk iştahını desteklemiyor.

"Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye yüzde 1.0'e yakın kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan borsa konumunda.

"Dolara karşı değer kaybeden Türk lirası ve uzun vadeli tahvillerdeki değer kaybı Borsa İstanbul'u desteklemiyor.

"Dünya borsalarındaki yükselişe rağmen Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz.

"2018 yılında gördüğü en düşük seviyeye yaklaşan MSCİ Türkiye/ MSCİ GOÜ oranı Borsa İstanbul'da tepki alışını destekliyor.

"Ancak yüksek betalı bir piyasa olarak dünya yükselirken negatif ayrışmamız bizi rahatsız ediyor.

"Makro cephede günün haberi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın saat 16: 00'da küresel yatırımcılarla dijital buluşması.

"2018 Ağustos'unda gene zorlu bir dönemde yapılan buluşma Borsa İstanbul'daki satış dalgasını tersine çevirmekte etkili olmuştu.

"Umarız tarih tekerrür eder. Bir başarı hikayesine gerçekten ihtiyacımız var."