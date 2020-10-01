BIST100 yüzde 0.15 düştü, dolar 7.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,142 ve 1,155 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.15 düşüşle 1,143.51 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.50 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 artıdaydı.

Güçlü ABD istihdam verisi ve koronavirüs yardım paketinde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla bir haftanın en düşük düzeyine gerileyen dolar iç piyasada da 7.63 liraya kadar geriledikten sonra yeniden 7.75 liraya döndü.