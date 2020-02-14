BIST100 yüzde 0.16 artıda, dolar 6.05 lirada

– Güne yüzde 0.45 artışla 121 bin 82 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içi en düşük 120 bin 665 puanı ve en yüksek 121 bin 581 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.16 artışla 120 bin 728 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içi en düşük 171 bin 969 puanı ve en yüksek 173 bin 773 puanı gördükten sonra yüzde 0.80 artışla 172 bin 737 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.32 düzeyindeyken e iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.36 artışla 11.11 düzeyinde.

Almanya 'nın gayri safi yurt içi hasıla verilerinin beklenenin altında açıklanmasının ardından euro, dolar karşısında yüzde 0.04 kayıpla 1.08376'ya kadar gerileyerek 2017'nin Mayıs ayından sonraki en düşük düzeyi gördü.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 6.0344 lira ve en yüksek 6.0630 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında,

euro en düşük 6.5408 lira ve en yüksek 6.5749 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8745 lira ve en yüksek 7.9168 lirayı gördükten sonra 7.89– 7.90 lira aralığında hareket ediyor.

- İstanbul