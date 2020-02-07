BİST100 yüzde 0.16 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.16 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.16 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.16 artışla 122 bin 476 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.24 artışla 180 bin 646 puanda açıldı.

BİST100 yüzde 0.16 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.16 artışla 122 bin 476 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.24 artışla 180 bin 646 puanda açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.51  ve 10.30 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 5.9771 lira ve en yüksek 5.9905 lirayı gördükten sonra, 5.98- 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.5716 lira ve en yüksek 6.5817 lirayı gördükten sonra, 6.57– 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7397 lira ve en yüksek 7.7526 lirayı gördükten sonra 7.75– 7.74 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Dört günlük yükselişin ardından piyasalar soluklanıyor " başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel piyasalarda hafta başında Çin'in güçlü likidite önlemleri açıklaması ile başlayan yükseliş dün de devam etti.

"Çin yetkilileri dün virüsü önleme çalışmasının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Öte yandan, virüsten ölenlerin sayısı artmaya devam ederken, ekonomik etkilerin 1Ç'nin ilerisine sarkıp sarkmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

" Bu sabah itibarı ile Asya piyasalarında yüzde 0.5 ile yüzde 1.0 arasında kayıplar ile işlem görüyor. ABD vadelileri ise hafif satıcılı.

"Dün seansın başında 123 bin 500 seviyesini aşmayı bir kez deneyen BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlar ile günü yatay kapattı.

"Dün basında yer alan Bankacılık kanunu ve SPK düzenlemeleri ile ilgili değişiklik taslaklarında bankaların ücret ve komisyonlarını belirleme yetkisinin BDDK'dan alınıp Merkez Bankası'na veriliyor.

"Daha önce kredi kartlarına benzer özellikle ticari ve kurumsal kredileri ile ilgili bazı ücret ve komisyonlara tavan uygulaması gelebilir. Düzenlemenin bankaların ücret ve komisyon gelirleri açısından olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

"Öte yandan geçtiğimiz hafta da basında da yer alan bu düzenlemeleri de dikkate alarak bankaların 2020 için ücret ve komisyon gelir artışında tek haneli muhafazakar hedefler koyduklarını düşünüyoruz.

"Bugün Çin dış ticaret verileri ve ABD tarım dışı istihdam rakamları yurtdışı gündemin üst sırasında."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:03 Kaynak: DHA
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