BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 5.93 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 5.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 5.93 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Perşembe gününe, yüzde 0.16 artışla 113 bin 514 puanda, BİST Banka Endeksi de 158 bin 950 puan ile yatay başladı.

BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 5.93 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Perşembe gününe, yüzde 0.16 artışla 113 bin 514 puanda, BİST Banka Endeksi de 158 bin 950 puan ile yatay başladı.

Çarşamba gününü yüzde 0.16 artışla 113 bin 329 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.16 artışla 113 bin 514 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi Çarşamba gününe bir önceki kapanış düzeyine göre bir değişim göstermeyerek 158 bin 950 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.18 ve yüzde 11.80 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9335 lira ve en yüksek 5.9415 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5743 lira ve en yüksek 6.5958 lirayı gördükten sonra, 6.58 - 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6914 lira ve en yüksek 7.7264 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında işlem görüyordu.

İş Yatırım'ın, " Asgari ücret artışı bekleniyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı:

"Yurtdışı piyasaların halen kısmen tatilde olduğu günün sabahında Asya piyasaları (Japonya ve Çin) hafif yükselişte. ABD 'de açıklanacak işsizlik başvuruları verisi yurtdışı tarafta en önemli veri akışı. Bugün de piyasalarda işlem hacimlerinin oldukça düşük kalmasını bekleyebiliriz.

"Yurtiçinde ise öğleden sonra açıklanacak asgari ücret artış rakamı gündemin üst sırasında. TUİK'in artış önerisi yüzde 15, Türk-İş'in ise yüzde 28. Geçen yılki reel ücret artış oranı yüzde 6.0 olmuştu. Bu yıl da benzer bir reel artış olması halinde oran (yüzde 11.5 yıl sonu enflasyon tahminimizle) yüzde 17.5 oluyor. Asgari ücrette yüksek bir reel artış oranı özellikle emek yoğun sektörlerde maliyet baskısı yaratabilir. BIST'de bu durumda en fazla etkilenecek şirketlerin başında perakende sektörü geliyor. Öte yandan yüksek ücret artış oranı 2020 tüketim büyüme olumlu etkileyebilir.

"Bugün BIST'de yatay düşük hacimli seyrin devamını görebiliriz."


Borsa İstanbul, Asgari Ücret, Çarşamba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:04 Kaynak: DHA
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