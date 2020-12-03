BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 7.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.16 artışla 1,327.66 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41, BIST Mali Endeks yüzde 0.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.30 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, "Aşı haberlerindeki pozitif gelişmelere bağlı olarak dünyanın birçok ülkesinde aşılanmanın 11 Aralık sonrası başlaması bekleniyor. Aşılanmanın dünya geneline yayılması ile ekonomilerin tekrardan açılması ve ekonomik aktivitenin ve büyümenin artacağı beklentisiyle dolar birçok para birimine karşı son yılların en düşük seviyelerine geriledi" denildi.