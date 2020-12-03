BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 7.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.16 artışla 1,327.66 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41, BIST Mali Endeks yüzde 0.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.30 artıdaydı.
InvestAZ Yatırım'ın analizinde, "Aşı haberlerindeki pozitif gelişmelere bağlı olarak dünyanın birçok ülkesinde aşılanmanın 11 Aralık sonrası başlaması bekleniyor. Aşılanmanın dünya geneline yayılması ile ekonomilerin tekrardan açılması ve ekonomik aktivitenin ve büyümenin artacağı beklentisiyle dolar birçok para birimine karşı son yılların en düşük seviyelerine geriledi" denildi.Doların küresel piyasalarda tüm sert para birimleri karşısında gerilemesi ve euro/dolar paritesinin 1.21 düzeyini de aşmasının ardından, iç piyasada dövizler yeni güne Çarşamba gününe yakın düzeylerde başladılar.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8413 lira ve en yüksek 7.8702 lirayı gördükten sonra, 7.85 – 7.86 lira aralığında,euro en düşük 9.4986 lira ve en yüksek 9.5462 lirayı gördükten sonra, 9.53 – 9.54 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4813 lira ve en yüksek 10.5427 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21017 - 1.21252 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21199 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük raporunda, küresel piyasalarda risk iştahının sınırlı kaldığı bir günün geride kaldığına işaret edilerek, "Hisse piyasalarında Birleşik Krallık dışında Avrupa piyasaları büyük çoğunlukla yatay seyir gösterdi" denildi ve eklendi: "Birleşik Krallık, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının kullanımına onay verip, geliştirilen bir COVID-19 aşısına onay veren ilk batılı ülke olurken, Londra piyasası yüzde 1.0'in üzerinde primlendi. "ABD tarafında da beklentilerin bir hayli altında gerçekleşen ADP istihdam verisine karşılık aşının teminine ilişkin gelişmeler ve senatoda gündeme gelen yeni teşvik paketi teklifi ile dengelenmiş bir piyasa hakimdi. "Bu koşullar altında MSCI Dünya Endeksi, yüzde 0.2, gelişmekte olan ülkeler endeksi ise yüzde 0.4 primlendi. Brent petrol fiyatı yüzde 1.8 yükselerek 48.3 dolara çıktı. Yurt içinde küresel piyasalara paralel bir görünüm sergiledi. BİST-100 endeksi yatay kalırken, TL euro ve dolar sepeti karşısında yüzde 0.6 değer kaybetti. "Bugün yurtiçinde enflasyon verisi, yurtdışı tarafta ise ABD bileşik PMI verisi yatırımcılar tarafından takip edilecek."ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi Kasım ayında beklenenin altında gerçekleşti. ABD'de özel sektör istihdamı Kasım'da 307 bin arttı. Veriye yönelik piyasa beklentisi 440 bin seviyesindeydi."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 7.85 lirada - Son Dakika Ekonomi