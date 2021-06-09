BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 8.60 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.16 artışla 1,449.85 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.21 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.20 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.04 eksideydi.

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararının açıklanacağı günün öncesinde, küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında hafif yükselen dolar, iç piyasada yeni güne de 8.60 lira düzeyinde başladı.

Yükselen emtia fiyatlarının etkisiyle, Çin'deki ürünlerin fabrika çıkış fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 9.0 ile, son 12 yılın en yüksek düzeyinde yükseldi. Analistlere göre, Covid-19 kaynaklı krizden çıkış için alınan önlemler, küresel enflasyonu aşırı beslediği için, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırarak ekonomik toparlanmayı frenleyebilirler.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 392/396 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5991 lira ve en yüksek 8.6223 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,euro en düşük 10.4864 lira ve en yüksek 10.5076 lirayı gördükten sonra, 10.48 – 10.49 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1753 lira ve en yüksek 12.2181 lirayı gördükten sonra 12.20 – 12.21 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21711 - 1.21853 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21772 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün "karışık bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı dünya ekonomisindeki toparlanmayı teyit etse de Perşembe günkü ABD Mayıs enflasyon verilerine kadar piyasanın verilere tepkisi sınırlı kaldı. Dünya Bankası küresel görünüme dair beklentilerini iyileştirirken, toparlanmanın düzensiz olduğuna dikkat çekti. ABD'de Nisan ayı açık iş verileri rekor seviyede gelirken, Euro Bölgesi'nin 2021 ilk çeyrek büyüme verileri yukarı yönde revize edildi. "Almanya yatırımcı güven endeksi (Zew) Haziran'da hafif geriledi. Pek çok resmi kuruluşun internet sitesindeki kesintiler siber saldırı kaygılarına yol açarken, gün içinde finansal piyasalarda dalgalı bir seyir gözlendi. "Öte yandan, ülkeler salgını sınırlamaya dönük kısıtlama tedbirlerini gevşetmeye devam etti. Günü ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puanlık düşüşle yüzde 1.53'ten tamamlarken, dolardiğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında bir miktar güçlenerek kapadı. "Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ise ayrışan performanslar gözlendi. MSCI gelişmekte olan ekonomiler hisse senedi endeksi yüzde 0.2 gerilerken, MSCI dünya hisse senetleri endeksi yatay kaldı. Altın fiyatları hafif gerilerken, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1.0 yükselişle 72.2 dolardan kapandı."Bu küresel arka planda yurtiçi finansal varlıklar bir miktar toparlandı. Önceki gün olduğu gibi Hazine'nin dünkü iç borçlanma ihalelerinde faizler yükselirken, Mayıs ayı ihracat iklim endeksinde iyileşme sürdü. "Borsa İstanbul 100 gösterge endeksi yatay kapanırken, gösterge 30 endeksinde yüzde 0.1'lik sınırlı yükseliş kaydedildi. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 oranında değer kazanırken, ülke risk primi ve uzun vadeli TL ve dolar cinsi faizler bir miktar geriledi."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimlerle başlangıç yaptı. Çin'in Mayıs ayı enflasyonu karışık bir tablo ortaya koyarken, ABD 10 yıllık faizi son bir ayın en düşük seviyesinde seyrederek bazı riskli varlıkları destekliyor. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Kanada Merkez Bankası (BoC) faiz kararı takip edilecek. "Yurtiçinde veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler

ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."