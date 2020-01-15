BIST100 yüzde 0.16 düşüşle açıldı, dolar 5.88 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.16 düşüşle 121 bin 232 puanda, BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.70 düşüşle 175 bin 308 puanda açıldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapacağı toplantıdan çıkacak faiz kararı öncesi, yatırımcılar bugün imzalanacak olan ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeleri ve konut fiyat endeksi verisini izleyecek.

Anlaşma öncesi Çin'i döviz manipülatörleri listesinden kaldırdıklarını açıklayan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çarşamba günü Çin ile ticaret anlaşmasının ikinci aşaması imzalanana dek Çin mallarına uyguladıkları gümrük tarifelerini sürdüreceklerini duyurdu.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 2.01 düşüşle 11.24 düzeyine gerilerken iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 4.37 düşüşle 10.72 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.8763 lira ve en yüksek 5.8912 lirayı gördükten sonra 5.88-5.89 lira aralığında,

euro en düşük 6.5414 lira ve en yüksek 6.5596 lirayı gördükten sonra 6.55-6.56 lira aralığında,

sterlin de en düşük 7.6559 lira ve en yüksek 7.6774 lirayı gördükten sonra 7.67 -7.68 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Borsa İstanbul'da yeni zirve" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları hızlı yükseliş sonrasında kar satışlarıyla geriledi. Faz – 1 anlaşmasının imzalanmasına saatler kala ABD'nin Huawei 'ye mal satışını sınırlamaya yönelik adımlar atması risk iştahının bozulmasına neden oldu.

Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız bir yükseliş görülüyor. Borsa İstanbul hisse bazında seçici bir yükselişle 2018 Ocak ayında gördüğü 121 bin 400 zirvesini geçti. Aralık ayında belirlediğimiz 12 aylık hedefe ulaşılmasına yüzde 7.0 kaldı.

"ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Son 5 günde 11 bin puanlık yükseliş Borsa İstanbul'da 1,000 – 2,000 puanlık kar satışı ihtimalini artırıyor. Yükselişin devamı için yabancı yatırımcıların geçen sene yüzde 20 daha ucuzken beğenmedikleri Borsa İstanbul'da alım yapmaları gerekiyor."