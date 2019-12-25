BIST100 yüzde 0.16 yükseldi, dolar 5.93 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.22 artışla 113 bin 397 puanda başladığı gün içinde en düşük 113 bin 62 puanı ve en yüksek 113 bin 584 puanı gördükten sonra, yüzde 0.16 artışla 113 bin 329 puanda kapandı.

BİST Banka Endeksi de, yüzde 0.18 artışla 158 bin 902 puanda başladığı gün içinde en düşük 158 bin 574 puanı ve en yüksek 169 bin 482 puanı gördükten sonra, yüzde 021 artışla 158 bin 950 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi spot kapanışta yüzde 12.24, iki yıllık gösterge tahvilde ise spot piyasada ortalama bileşik getiri yüzde 11.79 oldu.

Dövizler, birçok borsanın Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük hacimli işlemlerde hafta başındaki düzeylerde hareket ediyor.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.9273 lira ve en yüksek 5.9512 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5761 lira ve en yüksek 6.6177 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6521 lira ve en yüksek 7.7288 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında işlem görüyordu.