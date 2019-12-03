Son Dakika Haberleri: BİST100 yüzde 0.17 artıda, dolar 5.74 lirada
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.17 artıda, dolar 5.74 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.17 artıda, dolar 5.74 lirada

7 saat önce

Güne yüzde 0.12 düşüşle 107 bin 873 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 107 bin 583 puanı ve en yüksek 108 bin 253 puanı gördükten sonra, gün ortası yüzde 0.17 artışla 108 bin 192 puana yükseldi.

BİST100 yüzde 0.17 artıda, dolar 5.74 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.12 düşüşle 107 bin 873 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 107 bin 583 puanı ve en yüksek 108 bin 253 puanı gördükten sonra, gün ortası yüzde 0.17 artışla 108 bin 192 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.14 düşüşle 150 bin 125 puanda başladıktan sonra, en düşük 149 bin 801 puanı ve en yüksek 151 bin 88 puanı gördükten sonra, yüzde 0.32 artışla 150 bin 824 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.65 düşüşle yüzde 12.32'ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.25 düşüşle yüzde 12.16'ya geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7372 lira ve en yüksek 5.7571 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3572 lira ve en yüksek 6.3784 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4257 lira ve en yüksek 7.4703 lirayı gördükten sonra 7.46 – 7.47 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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