BIST100 yüzde 0.17 artışla başladı, dolar 7.45 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde yüzde 0.17 artışla 1,100.93 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31, BIST Mali Endeks yüzde 0.24 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.23 eksideydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi, faiz oranlarında veya 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın son dönemde eurodaki değerlenme ile ilgili olarak, kur hedeflerinin olmadığını söylemesi ile euro/dolar paritesi bir miktar yükselse de yeni güne yine 1.18 düzeyinin hafif üzerinde başladı.