BIST100 yüzde 0.17 artışla başladı, dolar 7.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.17 artışla 1,200.38 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 0.02, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın, "Piyasa yön için haber bekliyor" başlıklı analizinde, "Sürpriz faiz kararından sonra yön bulmaya çalışacak olan piyasalar haber arayışında. Faizin sabit tutulmasından sonra Dolar/TL 7.95'e, BIST100 endeksi ise 1,200'ün hemen altına 1,198 puana kadar çok hızlı gelip durdu. Karar öncesi süreçte bu seviyelerde belirli bir süre geçiren endeks ve kurda faiz kararı sonrası yön arayışı var. Bugün yurt içi veri akışı bulunmuyor, yurt dışında ise ABD, Euro bölgesi ve Almanya öncü PMI'lar takip edilecek" denildi.