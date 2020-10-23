BIST100 yüzde 0.17 artışla başladı, dolar 7.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.17 artışla 1,200.38 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 0.02, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.
InvestAZ Yatırım'ın, "Piyasa yön için haber bekliyor" başlıklı analizinde, "Sürpriz faiz kararından sonra yön bulmaya çalışacak olan piyasalar haber arayışında. Faizin sabit tutulmasından sonra Dolar/TL 7.95'e, BIST100 endeksi ise 1,200'ün hemen altına 1,198 puana kadar çok hızlı gelip durdu. Karar öncesi süreçte bu seviyelerde belirli bir süre geçiren endeks ve kurda faiz kararı sonrası yön arayışı var. Bugün yurt içi veri akışı bulunmuyor, yurt dışında ise ABD, Euro bölgesi ve Almanya öncü PMI'lar takip edilecek" denildi.Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında 7.97 liraya kadar yükselen dolar haftanın son işlem gününe 7.94 lirada başladı.Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.33'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 19 Kasım vadeli repo ihalesine 38.83 milyar lira teklif geldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9310 lira ve en yüksek 7.9594 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.3571 lira ve en yüksek 9.3993 lirayı gördükten sonra, 9.37 – 9.38 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3542 lira ve en yüksek 10.4016 lirayı gördükten sonra 10.37 – 10.38 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17868 - 1.18244 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Piyasalarda merkezkaç etkisi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD seçimleri öncesindeki son dönemeçte küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor."ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Pelosi ek mali paketin seçimler öncesinde çıkacağına yönelik iyimserliğini korurken Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatodan gelen sinyaller anlaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. "Başkan adaylarının seçim öncesindeki son açık oturumunda 'oyunu değiştirecek' bir performans görülmüyor. Farkın bir parça azalmasına rağmen Demokratlar halen önde gidiyor. "Türkiye piyasaları Merkez Bankası'nın ters köşe hamlesiyle dünyadan negatif ayrışıyor. "Eylül ayında piyasaların umudu kalmamışken politika faizini 200bp yükselten Merkez Merkez Bankası bu kez tam tersini yaptı. "Piyasalar 175bp faiz artışı beklerken politika faizini yüzde 10.25 seviyesinde tuttu. Buna karşın geç likidite penceresi faizini yüzde 14.75'e çıkartarak sıkılaşmanın devam edeceği sinyalini verdi."Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamakta zorlanan piyasalar sert bir satış dalgasıyla cevap verdi. "MSCI Türkiye yüzde 2.7 gerileyerek açık ara en kötü performans gösteren gelişmekte olan borsa endeksi oldu. "Türk lirası dolara karşı yüzde 1.8 kayıp ile yeni bir dip yaparken, banka hisseleri yüzde 4.7 gerileyerek son bir haftadaki kazancının yüzde 60'ını geri verdi. "CDS ve tahvil piyasalarında da açık ara dünyadan negatif ayrıştık. Sert satış sonrasında normal koşullar altında bugün tepki alışı görmemiz gerekir. "Ancak, son bir aydır Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarının normalleşmesini satın alan piyasaların yaşadığı hayal kırıklığını onarmak biraz zaman alabilir."Merkez Bankası kararı sonrasında sene sonu tahminlerimizde (enflasyon yüzde 12.3, ağırlıklı ortalama faiz yüzde 14.5, dolar 8.0) bir değişikliğe gitmedik. "Önümüzdeki günlerde ağırlıklı ortalama fonlama faizinin seyri güvenin onarılmasında ve piyasaların yönünün belirlenmesinde önemli olacak."Açıklanan üçüncü şirket karlarında Erdemir faaliyet karında pozitif sürpriz yaparken, Tekfen hisselerinde taahhüt tarafında negatif sürpriz görüyoruz. Tav'ın sonuçları beklendiği gibi zayıf geldi."
- Kaynak: DHA
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