BIST100 yüzde 0.17 düştü, dolar 7.19 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 98 bin 68 puan ile 99 bin 280 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.17 düşüşle 98 bin 571 puanda tamamladı.

Ünlü Menkul Değerler'in "TL'de kırılganlık sürüyor" başlıklı değerlendirmesinde, "TL halihazırda zayıf bir performans ortaya koyarken küresel konjonktürün dolar lehine bir tablo çizmesi 7.00 seviyesinin belirgin şekilde üzerine yükselen kurda TL lehine bir

hareket görmemizi zorlaştırıyor. Diğer taraftan sıklıkla dikkat çektiğimiz gibi reel faiz desteğinden yoksun olunması ise özellikle kırılganlığın arttığı dönemlerde TL üzerindeki baskının daha fazla olmasına neden olabiliyor. Teknik açıdan baktığımızda ise 7.00'nin

üzerini riskli bölge olarak görmeye devam ediyoruz. Öte yandan TCMB döviz karşılığı TL swap piyasası işlem limitlerini döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'undan yüzde 40'ına yükseltti. Bu adım TCMB'nin döviz rezervlerinin artmasına katkı sağlayacak olsa da swap hariç rezervlerin düşük olması soru işareti yaratıyor" denildi.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi, TL'nin dolar karşısında değer

kaybetmesiyle hızlı tırmandı. Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler 605/625 düzeyine yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.0607 lira ve en yüksek 7.1958 lirayı gördükten sonra, 7.19 – 7.20 lira aralığında,

euro en düşük 7.6497 lira ve en yüksek 7.7893 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.7861 lira ve en yüksek 8.9379 lirayı gördükten sonra 8.90 – 8.91 lira aralığında hareket ediyor.

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes 'in raporuna göre, küresel ekonominin 2020'de yüzde 3.3 küçülmesi bekleniyor.

Euler Hermes'in Covid–19 salgınının yarattığı riskleri değerlendirdiği yeni raporunda küresel nüfusun ve üretimin yarısından fazlasını kilit altında tutan bu krizin dünyayı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en kötü resesyona sürüklediği belirtiliyor.

Bu kapsamda dünya ekonomisinin tekrar faaliyet geçmesi ile sermaye piyasalarındaki durumun iyileşmeden önce kötüye gidebileceği tahmin ediliyor.

Raporda U şeklinde bir toparlanma yerine krizin uzamasına neden olacak 7 risk faktörünün hükümetler ve şirketler tarafından takip edilmesinin gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Raporda mal ve hizmet ticaretinde iki çeyrek boyunca sürecek bir resesyon beklendiği ifade ediliyor. Ticaret hacminde yaşanması beklenen yüzde 15'lik bir daralmanın sonucunda dünya ticaretinde 3.5 trilyon dolara varan kayıplar yaşanacağının altı çiziliyor.

Bir diğer büyük risk olan iflasların ise hükümetlerin bu zamana kadar göstermediği desteklere rağmen yüzde 20 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 3.3 küçülmesinin beklendiği raporda yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir kaybın yaşanacağı ifade ediliyor.

Raporda, "Bu kayıp Almanya ve Japonya ekonomilerinin toplam GSYH büyüklüklerine eşit. Kısmi işsizlik kategorisine giren işlerde çalışanların üçte biri işsiz kalabileceğinin altının çizildiği raporda Euro Bölgesi'nde toplamda 70 milyondan fazla insanın kısmi işsizlik programlarından faydalanacağı tahmin ediliyor" deniliyor.