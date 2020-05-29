BIST100 yüzde 0.17 düşüşle başladı, dolar 6.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.17 düşüşle başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.29 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.05 artıdaydı.

Hazine Mayıs'ta 40 milyar liralık hedefe karşın yaklaşık 77 milyar lira borçlandı. Piyasalarda bugün Nisan ayı dış ticaret verileri, ilk çeyrek ekonomik büyüme (GSYH) ve Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 540/555 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.41 bileşik düzeyindeydi.

Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle Çarşamba günü 6.70 liranın da altını gören dolar yeni güne 6.80 lira sınırında başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8095 lira ve en yüksek 6.8203 lirayı gördükten sonra, 6.82 – 6.83 lira aralığında,

euro en düşük 7.5388 lira ve en yüksek 7.5741 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3894 lira ve en yüksek 8.4240 lirayı gördükten sonra 8.42 – 8.43 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "ABD - Çin gerginliği tırmanıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Piyasalardaki bahar havası ABD - Çin gerginliğinin tırmanması üzerine dağıldı. Çin'in ABD'nin uyarılarına rağmen Hong Kong ile ilgili güvenlik yasasını geçirmesi üzerine Başkan Trump Çin'e yönelik yeni yaptırımları bugün bir basın toplantısıyla açıklayacağını bildirdi.

"ABD, Avrupa vadelileri ve Asya borsalarında sınırlı satışla güne başlıyoruz. Altın, yen, ABD tahvilleri gibi emin liman yatırım araçları değer kazanıyor. Buna karşın, Şanghay borsası ve yuan sakin bir seyir izliyor.

"Dünya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Gelişmekte olan piyasalara yönelik para girişinin

yeniden başladığı ve yerleşik yatırımcı ilgisinin güçlü olduğu bir ortamda Borsa İstanbul'daki geri çekilmenin sınırlı olmasını bekliyoruz.

"Ancak Başkan Trump'ın basın toplantısında vereceği mesaja bağlı olarak durum değişebilir."