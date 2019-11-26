BIST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 5.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.18 artışla 105 bin 568 puanda başladı. BIST Bankacılık endeksi de, açılışta yüzde 0.36 artışla 148 bin 762 puana yükseldi.

BIST100 yüzde 0.57 artışla 107 bin 193 puanla başladığı haftanın ilk gününü yüzde 1.13 kayıpla 105 bin 382 puanda kapatmıştı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlem yüzde 12.49 düzeyinde, iki yıllık gösterge tahvilde ise son işlem yüzde 12.02 düzeyinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde olumlu sinyaller gelirken, iç piyasada, lirada yön belirleyici olabileceği düşünülen 12 Aralık 'taki yılın son faiz kararı öne çıkıyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

dolar en düşük 5.7379 lira ve en yüksek 5.7517 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3212 lira ve en yüksek 6.3387 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.33 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4155 lira ve en yüksek 7.4211 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Ticaret rüzgarları…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları Faz-1 ticaret anlaşması rüzgarıyla yükselmeye devam ediyor. ABD borsaları M&A haberlerinin de etkisiyle yeni zirveler yaparken gelişmekte olan ülke hisse senedi ETF'lerine giriş Şubat ayından beri gördüğü en yüksek seviyelere yükseldi.

Türkiye varlıkları S-400 savunma sistemlerinin denenmesi üzerine ABD yaptırımlarının yeniden gündeme gelebileceği spekülasyonlarıyla dünyadan negatif ayrıştı.

"Gelişmekte olan ülke borsalarının yüzde 0.4 yükseldiği haftanın ilk gününde MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 1.9 değer kaybetti.

"Yapı Kredi'nin ortağı Unicredit'in hisse satış kararı banka hisselerindeki kayıplarda etkili oldu.

"Döviz, tahvil ve CDS piyasalarında da en kötü performans gösterenler arasındaydık.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Ekonomi ve şirket cephesinde haber akışının sınırlı olduğu gündemde S400 savunma sistemlerinin denenmesi üzerine ABD cephesinden gelebilecek açıklamalar izlenecek.

"Jeopolitik nedenlerle satışın devam etmesi durumunda 105.000 seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor."