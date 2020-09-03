BIST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 7.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.18 artışla 1,085.88 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.07, BIST Mali Endeks 0.28, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.22 artıdaydı.
ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada 7.39 liranın üzerine yükseldi.Ünlü Menkul Değerler'in analizinde, "Bugün enflasyon rakamının ortaya koyacağı tablonun da TL'de hareketlilik yarattığını görebiliriz. Ancak enflasyon rakamının tek başına büyük resimde anlamlı bir değişim yaratmasını beklemiyoruz" denildi. Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 30 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.10 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 44.5 milyar lira teklif geldi.Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açıkları Haziran'da aylık bazda 2.1 milyar dolar azalarak 162 milyar 933 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 183 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 922 milyon dolar azaldı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3591 lira ve en yüksek 7.3978 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 8.7171 lira ve en yüksek 8.7690 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8264 lira ve en yüksek 9.8819 lirayı gördükten sonra 9.82 – 9.83 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17968 - 1.18567 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17994 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dünya ile aramızdaki makas açılıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD öncülüğünde yükselmeye devam ediyor. Yükseliş teknoloji hisselerinden geride kalmış döngüsel sektörlere yayılmaya başladı. "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in konuşması sonrası dolarda yaşanan kaybın (tahvil faizinde ve altında görülen yükselişin) önemli bir kısmı geri alındı (verildi). "Türkiye varlıkları Doğu Akdenizde yükselen jeo-politik riskler ve politika belirsizlikleri nedeniyle dünyadaki yükselişe katılamıyor. "Gelişmekte olan ülke paraları dolara karşı kayıplarını geri alırken Türk lirasi dip seviyelere yakın yerlerde işlem görüyor. "Ağustos ayında dünyanın yüzde 10'a yakın gerisinde kalan MSCI Türkiye Eylül ayına yüzde 1.0 civarında geride kalarak başladı. "Buna karşın devlet ve banka eurotahvil faizlerinde dünyaya göre daha güçlü seyir ümit veriyor."ABD vadelileri ve Asya hisseleri Borsa Istanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Ancak mevcut jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler yükselişin kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor."Ekonomik ajandada bugün Avrupa perakende satışlar, ABD issizlik başvurusu ve Türkiye Ağustos enflasyon (İş Yatırım yüzde 0.95, piyasa yüzde 1.0) verileri öne çıkıyor."
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 7.39 lirada - Son Dakika Ekonomi