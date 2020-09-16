BIST100 yüzde 0.19 artışla başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.19 artışla başladı, dolar 7.49 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.19 artışla 1,113.34 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.19 artışla başladı, dolar 7.49 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.19 artışla 1,113.34 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.33, BIST Mali Endeks yüzde 0.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.

Dövizler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararını açıklayacağı yeni güne, geçen haftanın sonuna doğru yükseldikleri yeni tarihi yüksek düzeylere yakın başladılar.

Piyasalarda yatırımcılar bugün Fed kararına ve karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanacak.Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde 10 milyar lira fonlama sağladı.İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34 oldu.TCMB'nin Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde de en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45 oldu. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4788 lira ve en yüksek 7.4973 lirayı gördükten sonra, 7.49 – 7.50 lira aralığında,euro en düşük 8.8600 lira ve en yüksek 8.8930 lirayı gördükten sonra, 8.88 – 8.89 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6465 lira ve en yüksek 9.6743 lirayı gördükten sonra 9.66 – 9.67 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18288 - 1.18544 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18447 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Fed  aciklamasi öncesi güçlü seyir" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD teknoloji hisselerinin önderliğinde yükselmeye devam ediyor."Beklentilerden güçlü ABD sanayi üretimi ve Almanya ZEW anketi vaka sayısındaki yükselişe rağmen toparlanmanın sürdüğünü göstererek moral veriyor. "Türkiye varlıklarında sürpriz yok; geride kalmaya devam ediyoruz. Borsa Istanbul'da dünyadan bağımsız yatay bir seyir görüyoruz. "Yabancı yatırımcı katılımı sınırlı ve genelde satış yönünde görülüyor. "Sanayi hisseleri yüzde 1.0'e yakın artarken bankalar ve hizmet endeksinin yatay bir seyir izlemesi kur baskısının sürecegine işaret ediyor."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa Istanbul'da sınırlı pozitif bir seyir bekliyoruz. "Sanayi hisselerindeki yükselişle 1,100 seviyesini kıran endeks için bir sonraki direnç olarak 1,120 öne çıkıyor."Bugün Fed açıklamasını ve Powell'ın konuşmasını izleyeceğiz. Piyasalar faizlerin 2023'e kadar düşük kalmasını ve varlik alımlarının devam etmesini bekliyor.

"Güvercin Fed ve doların değer kaybetmesi Türkiye varlıkları için pozitif."


Borsa İstanbul, İstanbul, Borsa, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.19 artışla başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika Ekonomi

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