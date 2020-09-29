BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.84 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,112 ve 1,132 puan arasında hareket ettiği Salı gününü yüzde 0.19 artışla 1,123.25 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.84 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,112 ve 1,132 puan arasında hareket ettiği Salı gününü yüzde 0.19 artışla 1,123.25 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.49 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.10 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 artıdaydı.

Küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve jeopolitik gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar, bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklamasına odaklandı.

Albayrak açıklamasında şu konuların altını çizdi: Salgın döneminde aldığımız tedbirlerin neticesi olarak Temmuz'da hızlı bir ekonomik normalleşme sürecine girdik, gelişen ülkelerden pozitif ayrıştık.Toparlanma tüm sektörlere yayılmadı, turizm, ulaşım ve hizmetlerde toparlanma istediğimiz seviyede değil.Hizmet sektörünü canlandırmak bizim için hayati önemde.Yeni dengelenme iç ve dış dengelerin yeniden sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak tek haneye inmesi ve cari açığın kapatılması anlamına geliyor.Normalleşme adımları önümüzdeki gün ve haftalarda devam edecek, finansal istikrar ve makro hedeflere katkı sağlayacak.Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara öncelik vereceğiz.Büyüme bir miktar Q4'te ivme kaybedecek olsa da yılın tamamında pozitif bekliyoruz.Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama yoğunlaşacağız.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7765 lira ve en yüksek 7.8572 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,euro en düşük 8.0696 lira ve en yüksek 9.2188 lirayı gördükten sonra, 9.21 – 9.22 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9869 lira ve en yüksek 10.1204 lirayı gördükten sonra 10.08 – 10.09 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16609 - 1.17439 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17326 düzeyindeydi.Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme öngörüsü;2020 için yüzde 0.3 (önceki: yüzde 5.0)2021 için yüzde 5.8 (önceki: yüzde 5.0)2022 için yüzde 5.0 (önceki: yüzde 5.0)2023 için yüzde 5.0Yeni Ekonomi Programı'nda TÜFE öngörüsü;2020 sonu için yüzde 10.5 (önceki: yüzde 8.5)2021 sonu için yüzde 8.0 (önceki: yüzde 6.0)2022 sonu için yüzde 6.0 (önceki: yüzde 4.9)2023 için yüzde 4.9Yeni Ekonomi Programı'nda GSYH öngörüsü;2020 GSYH 702 milyar dolar, 2021 GSYH 735 milyar dolar,2022 GSYH 801 milyar dolar, 2023 GSYH 875 milyar dolar.Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik öngörüsü;2020'de yüzde 13.8 2021'de yüzde 12.92022'de yüzde 11.82023'de yüzde 10.9


Yeni Ekonomi Programı, Borsa İstanbul, Salı, 112, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.84 lirada - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok         
23:33
Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı         
22:23
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi         
09:53
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 01:08:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.84 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei