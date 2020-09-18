BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.54 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde yüzde 0.20 artışla 1.112.90 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.28, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 artıdaydı.

Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkililerinin, gazete, televizyon ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

Borsa İstanbul borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklikler öngören Sermaye Piyasası Kurulu yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yeni düzenlemeyle, disiplin para cezasının alt sınırı 5,000 liradan 10,000 liraya, üst sınırı ise 50,000 liradan 5 milyon liraya yükseltildi.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin etkisiyle güç kazandıktan sonra, ABD işsizlik maaş başvurularının beklentilerin üzerinde artmasının ekonomik görünüme ilişkin endişe yaratmasıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.55 lirada başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5327 lira ve en yüksek 7.5563 lirayı gördükten sonra, 7.54 – 7.55 lira aralığında,euro en düşük 8.9268 lira ve en yüksek 8.9630 lirayı gördükten sonra, 8.95 – 8.96 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7644 lira ve en yüksek 9.8135 lirayı gördükten sonra 9.79 – 9.80 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18431 - 1.18618 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18127 düzeyindeydi.Ak Yatırım'ın günlük piyasa bölteninde şu değermendirme yapıldı: "ABD'de; 12 Eylül haftasında işsizlik maaşına başvuranların sayısı 860 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı. "Bu gerçekleşme ile işsizlik maaşına başvuranların sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması912 bin düzeyinde gerçekleşti. Halen devam eden başvurular ise; 5 Eylül haftasında 13.5 milyon kişiden 12.6 milyona geriledi. "Euro Bölgesi'nde ise; enflasyon Ağustos'ta öncü veriye paralel olarak eksi yüzde 0.2 seviyesinde gerçekleşti. Bazı ülkeler bazında yıllık enflasyon Almanya'da eksi yüzde 0.1, Fransa'da yüzde 0.2, İtalya'da eksi yüzde 0.5, İspanya'da ise eksi yüzde 0.6 oldu. "Japonya'da bu sabah açıklanan verilerde ise, yıllık manşet enflasyon yüzde 0.2 olurken, gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon eksi yüzde 0.1 düzeyinde gerçekleşti.."İngiltere Merkez Bankası; dün açıkladığı kararında politika faizini yüzde 0.1 düzeyinde tutarken, 745 milyar sterlin büyüklüğündeki varlık alım miktarında da değişikliğe gitmedi."Küresel piyasalarda ise; ABD'de dün S&P500 hisse senedi endeksinin günü, göreli zayıf açıklanan ekonomik verilerin de etkisiyle, yüzde 0.8 düşüşle kapatmasına rağmen, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında alıcılı bir eğilim gözleniyor. "Yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin de piyasa eğilimlerinde etkili olduğu belirtiliyor. Twitter; ABD'de yaklaşan seçimler öncesi hesapların güvenliğini artıracağını açıkladı. "ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri yüzde 0.68 ile genel düşük seviyelerini korurken, dolar endeksi 92.9 ile Fed kararı öncesi düzeylerine geriledi. Euro/dolar ise bu sabah 1,1850'ye yakın düzeylerde seyrediyor. "Küresel çapta bugün ABD'de 2. çeyrek cari denge ile Eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketicigüven endeksi verileri takip edilecek."Yurt içinde TCMB; bugün, Eylül ayı beklenti anketi verilerini yayımlayacak. Beklenti anketinde, orta vadeli enflasyon beklentilerinde gözlenecek eğilim takip edilecek. Ağustos ayı anketinde yıllık enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 9.70, 24 ay sonrası için ise yüzde 8.58 düzeylerindeydi."