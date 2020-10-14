BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.93 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.93 lirada

14.10.2020 09:57
BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.93 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.20 artışla 1,177.09 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.20 artışla 1,177.09 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.05, BIST Mali Endeks yüzde 0.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.25 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra Salı günü yeniden yükselişe geçen dövizler, yeni güne de tarihi yüksek düzeylerine yakın başladı.

TCMB Pazartesi günü lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.TCMB Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti. TCMB bu oranları 21 Ağustos'ta yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.InvestAZ Yatırım'ın, "Seçim öncesi teşvik beklentisi" başlıklı analizinde, ABD'de 3 Kasım seçimleri yaklaşırken piyasaların mali teşvik paketine odaklandıklarına işaret edilerek, şöyle denildi: "Piyasalardaki risk iştahını teşvik paketi beklentileri ile aşı çalışmalarının durması belirliyor. İkinci bir ilaç devinin de aşı çalışmalarını durdurma kararı almasının piyasalardaki etkileri sınırlı oldu. "Mali paket beklentileri ise yukarı yönlü katalizör olarak öne çıkıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği 1.8 trilyon dolarlık paketi reddetmesi üzerine, paket beklentisi tekrardan beklemeye alındı. "S&P500 endeksi, paket beklentisiyle 3,500 seviyesini aştı; ancak, bir süredir dinlenme modunda. Yerel piyasalarda ABD'den belirlenen hisse piyasalarındaki risk iştahında bekleme modu bir süre daha devam edebilir. "Dün endekslerde yaşanan düşüş, uzunca bir süredir yavaş bir tempoda gerçekleşen yükseliş trendinden sonra yatırımcıları ralli coşkusundan uyandırdı. "Önümüzdeki hafta Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısına kadar bu tablonun devam etmesi beklenebilir. "Bugün yurt dışında Wells Fargo, Bank of America ve Goldman Sachs gibi dev bankaların bilançoları açıklanacak."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9010 lira ve en yüksek 7.9424 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,euro en düşük 9.2816 lira ve en yüksek 9.3342 lirayı gördükten sonra, 9.32 – 9.33 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2394 lira ve en yüksek 10.2813 lirayı gördükten sonra 10.23 – 10.24 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17352 - 1.17509 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17407 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Yükseliş sonrası kar satışı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında kar satışlarıyla güne başlıyoruz. Ek mali paketin seçim sonrasına kalacağı endişesi ve Johnson & Johnson'un klinik deneylerini bir hastanın vefatı üzerine durdurması haberi piyasalara satış getirdi. "Yükselişte başı çeken teknoloji hisseleri görece sağlam dururken enerji, finans, havacılık şirketlerindeki satışlar dikkat çekiciydi."Doların değer kazanması ve risk iştahındaki bozulmaya paralel Türkiye varlıkları Salı günü satıcılı bir seyir izledi. MSCI Türkiye yüzde 1.4 gerilemeyle en çok değer kaybeden gelişmekte olan Avrupa hisse endeksleri arasında yer aldı. "Son günlerde yabancı girişi görülen otomotiv, beyaz eşya üreticileri pozitif ayrışmaya devam ederken, banka, havacılık, enerji ve petrokimya hisselerinde satıcılı bir seyir hakimdi."ABD ve Asya borsalarındaki kayıplara paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir seyir öngörüyoruz. "Borsa İstanbul için destek ve direnç olarak 1,155 ve 1,180 seviyeleri öne çıkıyor. "Haber akışında IMF Dünya ekonomisinin görünümü raporu dışında bir gelişme yok. "IMF 2020 daralması konusunda Haziran'a göre daha az kötümser. Gelişmiş ülkelerdeki daralmanın ilk tahminlere göre daha hafif olacağını söylüyor. "Türkiye tahminlerinde önemli bir değişiklik yok. Piyasaları etkileyecek bir rapor değil."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Yatırım, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

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