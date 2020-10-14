BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.93 lirada

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra Salı günü yeniden yükselişe geçen dövizler, yeni güne de tarihi yüksek düzeylerine yakın başladı.

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