BIST100 yüzde 0.21 düştü, dolar 7.81 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.21 düştü, dolar 7.81 lirada

16.12.2020 18:05
BIST100 yüzde 0.21 düştü, dolar 7.81 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,384 ve 1,409 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.21 düşüşle 1,392.45 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,384 ve 1,409 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.21 düşüşle 1,392.45 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.13, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 eksideydi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır; enflasyonu düşürmekte kararlıyız" dedi.

Ağbal, Merkez Bankası'nn "2021 Para ve Kur Politikası" sunumunda yaptığı konuşmada, TCMB'nin pandemi döneminde salgının etkilerini sınırlamak amacıyla yaptığı faiz indirimlerinin yanında bir dizi önlemi de aldığına işaret ederek, "Yılın ikinci çeyreğinde sert daralan ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte bir miktar toparlandı. Toparlanma dördüncü çeyrekte de devam ediyor... Hedeflerimize ulaşmak için gerekirse duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" dedi.Enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin, 2021 yılında para politikasının "sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu" kıldığını vurgulayan Ağbal, "Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır" dedi ve şöyle devam etti: "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korunmuştur. TCMB bu hedefe varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum gösterecektir.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları bugün TSİ 22: 00'de açıklanacak; Fed'in yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmiyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7602 lira ve en yüksek 7.8453 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.4474 lira ve en yüksek 9.5473 lirayı gördükten sonra, 9.53 – 9.54 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4655 lira ve en yüksek 10.5939 lirayı gördükten sonra 10.55 – 10.56 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21452 - 1.22122 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21911 düzeyindeydi.Merkez Bankası (TCMB) Para ve Kur Politikası metninde, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacağı vurgulandı ve "Enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.TCMB'nin bugün açıklanan "2021 Yılı Para ve Kur Politikası"nın temel çerçevesi şöyle çizildi: 1. 2021 yılına girerken, başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş kaynaklı riskler fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır.2. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Para politikası duruşu enflasyondaki riskler dikkate alınarak, enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenerek uygulanacaktır.3. 2021 yılında parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacaktır.5. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korunmuştur. TCMB bu hedefe varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum gösterecektir.6. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır.7. TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.8. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile TCMB'nin nihai kredi mercii işlevini gören Geç Likidite Penceresi (GLP), söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır.9. Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, zorunlu karşılıklar ile diğer TL ve döviz likidite araçları etkin olarak kullanılacaktır.10. Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır.11. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dahilinde, uygun koşullarda kullanılacaktır.12. TCMB fiyat istikrarını, finansal istikrar için bir ön koşul, finansal istikrarı da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardan biri olarak görmektedir. 2021 yılında, fiyat istikrarına odaklı para politikasının makrofinansal risklerin sınırlanması için de kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir.13. TCMB, 2021 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecektir.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Enflasyon, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.21 düştü, dolar 7.81 lirada - Son Dakika Ekonomi


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