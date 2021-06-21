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BIST100 yüzde 0.21 düşüşle başladı, dolar 8.74 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.21 düşüşle başladı, dolar 8.74 lirada

21.06.2021 10:11
BIST100 yüzde 0.21 düşüşle başladı, dolar 8.74 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 1,388.20 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 1,388.20 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.38 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.14 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından iç piyasada da yükselişe geçen dolar, yeni haftaya 8.75 liranın üzerinde başladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 388/392 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.7218 lira ve en yüksek 8.7814 lirayı gördükten sonra, 8.74 – 8.75 lira aralığında,euro en düşük 10.3648 lira ve en yüksek 10.4240 lirayı gördükten sonra, 10.37 – 10.38 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0517 lira ve en yüksek 12.1273 lirayı gördükten sonra 12.07 – 12.08 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18476 - 1.18847 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18656 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Satış dalgası derinleşiyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı: "Küresel piyasalar ekonomilerin açılması ve Fed'in şahin sinyalleri arasında yeni bir denge bulmaya çalışıyor. Açıklama sonrası sert satış yiyen 10 yıllık ABD tahvilleri eski seviyesine geri dönüyor. "Ancak reflasyon varlıklarındaki satış derinleşiyor. Doların güçlenmesi, verim eğrisinin yataylaşması, hisse senedi ve emtiada zayıflıkla birleşerek net bir ayı sinyali veriyor. "Sektör bazında enerji ve banka hisseleri negatif, havacılık görece pozitif ayrışıyor."Üç günlük piyasa hareketinden yola çıkıp reflasyon trendinin sona erdiğini söylemek doğru değil. "Temmuz başında açıklanacak ISM ve tarımdışı istihdam verisi bu konuda daha sağlıklı değerleme yapmamızı sağlayacak. Ancak oynaklığın artacağı dönemi pozisyon azaltarakgeçirmekte fayda var."Geçen hafta yaşanan gelişmeler ve geçmiş veri doların güçlendiği bir senaryoda Türkiye varlıklarının değer kaybedeceğine işaret ediyor. "Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endeks için yeni destek ve direnç seviyeleri 1.375 ve 1.400. Günün önemli haberi saat 15: 00'te yapılacak bakanlar kurulu toplantısı."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.21 düşüşle başladı, dolar 8.74 lirada - Son Dakika Ekonomi


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