BİST100 yüzde 0.22 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada

Perşembe gününü 0.13 artışla 119 bin 850 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.22 artışla 120 bin 109 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.17 düşüşle 175 bin 688 puandan açıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 213'ü aşarken coronavirüs salgınının 18 ülkeye yayılmasıyla birlikte küresel acil durum ilan etti. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'in virüsü kontrol altında tutmak için attığı adımların oldukça etkili olduğunu, buna karşılık, WHO'nun virüsün mücadele edecek kaynakları bulunmayan ülkelere sıçraması konusunda endişe duyduklarını söyledi. Ekonomistlere göre, gelişmelere bağlı olarak Çin ekonomisinin büyüme oranı ilk çeyrekte yüzde 4.5'te kalacak.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.09 ve 9.96 düzeyinde.

Açılışta;

dolar en düşük 5.9643 lira ve en yüksek 5.9855 lirayı gördükten sonra, 5.98- 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.5781 lira ve en yüksek 6.6003lirayı gördükten sonra, 6.59– 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8114 lira ve en yüksek 7.8441 lirayı gördükten sonra 7.84– 7.85 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası acil durum kararı sonrası piyasalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) dün yaptığı toplantı sonrasında uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmesi sürpriz olmadı. Kurum kararının arkasındaki gerekçe olarak Çin'den ziyade virüsün zayıf sağlık sistemi olan ülkelere yayılması riskini gösterdi.

"Son verilere göre Çin dışında 18 ülkede 98 2019nCov vakası bulunuyor. Çin dışında insandan insana bulaşan vaka sayısı ise sekiz olarak açıklanırken, bu ülkelerde hastalıktan hayatını kaybeden bulunmuyor.

"DSÖ'nün uluslararası seyahat ve ticaret uyarısı yapmamasına piyasaların ilk tepkisi olumlu oldu. Öte yandan, kararın ardından ABD hükümeti Çin'e seyahat edilmemesi tavsiyesi yayınlarken, THY'de 9 Şubat'a kadar Çin'e uçuşlarını askıya alacağını açıkladı.

DSÖ açıklamasının ardından ABD endeksleri artıya dönerken, bu sabah itibarı ile Hang Seng yüzde 0.22, Tayvan borsası ise yüzde 1.0 artıda işlem görüyor, S&P vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. BIST'de de global piyasaları takiben alıcılı bir açılış bekliyoruz.

Şişecam grubu hisselerinin tek çatı altında toplanacağı haberine piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Saat 9: 00 da Şişecam grubu konu ile ilgili bir telekonferans yapacağını açıkladı. Yüksek serbest karşılık ve vergi giderleri nedeniyle beklentilerden hafif sapan Garanti Bankası 4Ç kar rakamına önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. "

"Oldukça güçlü 4Ç rakamları açıklayan ANSGR, AKSGRT ve ANHYT'nin endeksten olumlu ayrıştıklarını görebiliriz. Son olarak, beklentilerinden üzerinde faaliyet karı açıklayan ANACM 'da olumlu, benzer bir şekilde faaliyet karı beklentileri hafif üzerinde gelen SODA hisselerinde hafif olumlu tepki görebiliriz."