BİST100 yüzde 0.22 artışla açıldı, dolar  6.12 lirada

Salı gününü 111 bin 959 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.22 düşüşle 110 bin 959 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.52 düşüşle 150 bin 231 puandan açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 12.18 ve 11.59 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 6.0934 lira ve en yüksek 6.1430 lirayı gördükten sonra, 6.12- 6.13 lira aralığında,

euro en düşük 6.8098 lira ve en yüksek 6.8556 lirayı gördükten sonra, 6.83– 6.84 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8140 lira ve en yüksek 7.8720 lirayı gördükten sonra 7.85-7.86 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, " Fed sonrası ilk tepkiler…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Fed beklenen hareketi yaptı. Covid-19'un ekonomiye etkisini sınırlamak için 2008 krizinden bu yana ilk kez acil faiz indirimine gitti. Ancak 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası risk iştahında bir düzelme görülmüyor.

Wall Street yüzde 2.75 kayıpla en kötü performans gösteren borsa konumunda. 10 yıllık ABD tahvilleri 150 yıllık tarihinde ilk kez yüzde 1.0 seviyesinin altına geriledi.

"Altın fiyatları yeniden 1,650 doları zorluyor. Piyasaların tepkisi için iki farklı açıklama yapabiliriz: (i) Beklentileri alıp gerçekleri satmak; (ii) Para politikası ile salgın hastalığın ekonomik maliyeti düşürülemez. Biz ilk açıklamaya daha yakınız.

"Piyasalar eninde sonunda Fed'i dinler. ABD ve Asra borsalarının seyri Borsa İstanbul'un bugün yüzde 1.0 civarında gerileyerek 110 bin desteğini test edeceğine işaret ediyor.

"Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Fed faiz indiriminin Türkiye piyasalarına etkisi pozitif olur. Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin 5 Mart sonrası azalmasıyla bu etki daha rahat görülecek.

"Bugün kar açıklayan şirketlerde Kardemir'de sınırlı pozitif, Vestel'de pozitif, Pegasus'da nötr tepki bekliyoruz. Temettü açıklayan şirketlerde Türk Telekom hafif negatif, Coca Cola nötr tepki öngörüyoruz."