BİST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.88 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.88 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.88 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.22 artışla 118 bin 250 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.25 artışla 169 bin 66 puanda başladı.

BİST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.88 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.22 artışla 118 bin 250 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.25 artışla 169 bin 66 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla yüzde 11.86 ve 11.56 düzeyinde.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.8670 lira ve en yüksek 5.8820 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,

euro en düşük 6.5190  lira ve en yüksek 6.5356 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6687 lira ve en yüksek 7.6976 lirayı gördükten sonra 7.69 – 7.70 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "BIST 'de Bankalar öncülüğünde rekor yükseliş" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünkü işlemlerde risk algısındaki iyileşme ile birlikte, BIST 100 en çok yükselen hisse senedi endeksi oldu. MSCI Türkiye endeksinin MSCI

GOÜ rasyosuna baktığımızda Aralık sonundaki seviyesine ancak geldiğini görüyoruz (0.233).

"Rasyo için bir sonraki hedef 29 Ekim ve 4 Aralık tarihlerinde gördüğü 0.244 seviyesi. Bu yüzde 4.0'lük bir göreceli artışa işaret ediyor.

"Öte yandan 1100 puan seviyesinin üzerine geri çekilen MSCI GOÜ endeksi de tekrar yukarı dönebilir. Aralık ayı sonunda yazdığımız strateji raporumuzda BIST'de alım için 4 sebep saymıştık.

"Bunlardan biri GOÜ endekslerine göre göreceli geride kalmamızdı. Fark henüz açık olduğundan bu sebep halen geçerli.

"Diğer bir sebep 2020 yılı için kar büyüme beklentimizdi.

"Bu hafta açıklanan bankaların 2020 yıl bütçe beklentileri, tahminlerimizin üzerinde bir kar büyümesine işaret ediyor.

"ABD tarım dışı istihdam verileri, yurtiçinde ise Merkez Bankası beklenti anketi ve Ekim ayı işsizlik verileri günün önemli haber akışları."


Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
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