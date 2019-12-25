BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.94 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Çarşamba gününe, yüzde 0.22 artışla 113 bin 397 puanda, BİST Banka Endeksi, yüzde 0.18 artışla 158 bin 902 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.94 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Çarşamba gününe, yüzde 0.22 artışla 113 bin 397 puanda, BİST Banka Endeksi, yüzde 0.18 artışla 158 bin 902 puanda başladı.

Salı gününe yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 112 bin 783 puanı ve en yüksek 113 bin 395 puanı gördükten sonra, yüzde 0.87 artışla 113 bin 153 puanda kapandı. BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 158 bin 67 puanı ve en yüksek 159 bin 544 puanı gördükten sonra, 158 bin 616 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 12.47 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ise yüzde 0.08 düşüşle yüzde 11.89 düzeyine geriledi.

Dövizler, birçok borsanın Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük hacimli işlemlerde hafta başındaki düzeylerde hareket ediyor.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9320 lira ve en yüksek 5.9512 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5876 lira ve en yüksek 6.6177 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6892 lira ve en yüksek 7.7288 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyordu.

İş Yatırım'ın, "BIST 100 endeksi yılın en yükseğinde" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şudeğerlendirme yapıldı:

"Dünkü işlemlerde BIST 100 endeksi 113,000 seviyesinin üzerinde yılın en yüksek kapanışını yaptı.

"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana 110K stop ile BIST 100'de uzun pozisyon alınabileceğini tekrarlıyoruz.

"Yükselişin ardından stop seviyesinin 112K seviyesine yükseltilebileceğini düşünüyoruz.

"ABD, Avrupa piyasalarının yanı sıra Asya'da Japonya haricinde piyasalar bugün Noel tatili sebebiyle kapalı olacak. Tatil Avusturalya, Kanada, Almanya ve İngiltere'de yarın da devam edecek. Yurtiçi ve Yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

"Hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret artış rakamı, haftanın geri kalanı için en önemli veri akışı olacak. Bugün BIST'in hafif yükseliş ile açılıp sakin bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz."


Borsa İstanbul, Çarşamba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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