BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 7.90 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 7.90 lirada

13.10.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 7.90 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.22 artışla 1,180.92 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.22 artışla 1,180.92 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58, BIST Mali Endeks yüzde 0.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.34 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı. Dolar 7.90 lira sınırında hareket ederken, euro 9.30 lira, sterlin de 10.30 lira dolayında işlem görüyordu.

TCMB Pazartesi günü lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.Döviz cinsinden zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan bölümüne uygulanan komisyon oranları da 16 Ekim'den geçerli olmak üzere dolar için yüzde 0.025'ten yüzde 0.0125'e, dolar dışındaki dövizler için yüzde 0.0025'ten yüzde 0.00125'e indirildi.TCMB Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti. TCMB bu oranları 21 Ağustos'ta yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8718 lira ve en yüksek 7.9029 lirayı gördükten sonra, 7.90 – 7.91 lira aralığında,euro en düşük 9.2846 lira ve en yüksek 9.3353 lirayı gördükten sonra, 9.32 – 9.33 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2712 lira ve en yüksek 10.3255 lirayı gördükten sonra 10.32 – 10.33 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17906 - 1.18168 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17960 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD ve Çin hisselerinde güçlü alışlarla haftaya başlıyor. Nasdaq, teknoloji hisseleri önderliğinde yüzde 2.6 yükselerek Nisan'dan beri en iyi performansını gösteriyor. "Avrupa ve gelişmekte olan ülke borsaları yükselişe sınırlı oranda katılıyor."Piyasalardaki iyimserliği destekleyecek bir haber akışı yok. Ek mali paketin seçim öncesi çıkma ihtimali düşüyor. "İkinci dalga vaka sayısındaki rekor artış nedeniyle İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkeler kapatma önlemleri almaya başladı."Küresel risk iştahındaki güçlenmeye paralel Türkiye varlıklarında tepki alışları devam ediyor. Hisse senedi, CDS ve eurobond piyasalarında genele yaygın bir toparlanma görülüyor."Sanayi hisselerinin bankaları yenmeye devam ettiği yükselişe sınırlı da olsa yabancı katılımı görüyoruz."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Dünya piyasalarının ve Türk lirasının seyrine göre borsanın yönü belirlenecek. "Endeks için destek olarak 1,150, direnç olarak 1,185 ve 1,200 seviyeleri öne çıkıyor. Borsa etkisi olmayan Sanayi Üretimi dışında önemli bir haber akışı yok."


Borsa İstanbul, Borsa, TCMB, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 7.90 lirada - Son Dakika Ekonomi

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