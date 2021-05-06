BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 8.32 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 8.32 lirada

06.05.2021 10:10
BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 8.32 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.22 artışla 1,423.07 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.22 artışla 1,423.07 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.14, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.21 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararı öncesi hafta ortasında 8.30 liranın üzerine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Küresel piyasalarda, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde güç kazanan doların başlıca para birimleri karşısındaki gelişmelerini izleyen endeks 91.436'ya kadar yükseldikten sonra 91.316 düzeyine çekildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarını daraltmaktan bahsetmek için çok erken olduğunu ve istihdam piyasasının yeteri kadar toparlanmadığını, politika faizinin de 2023 yılına kadar  yükseltmeyeceğini açıkladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3059 lira ve en yüksek 8.3493 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.9803 lira ve en yüksek 10.0419 lirayı gördükten sonra, 10.02 – 10.03 lira aralığında,sterlin en düşük 11.5644 lira ve en yüksek 11.6275 lirayı gördükten sonra 11.60 – 11.61 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19931 - 1.20244 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20231 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde küresel piyasalarda risk iştahının Çarşamba günü karışık geliştiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Hizmet sektöründen gelen veriler dünya ekonomisindeki toparlanmayı teyit ederken, ABD Nisan ayı istihdamına yönelik öncü veri tahminlerden yavaş bir toparlanma ortaya koydu."ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı üyeleri enflasyonda yükselişin kısa süreli olacağını düşündüklerini belirtirken, önceki gün Hazine Bakanı Janet Yellen'ın mesajlarının yol açtığı kaygılar kısmen hafifledi. "Beklentilerden güçlü gelen şirket bilançolarına rağmen, dün küresel piyasalarda riskli varlıklar önceki günkü satışların ardından karışık bir seyir izledi. MSCI gelişmekte olan ekonomiler endeksi sınırlı düşüşle kapanırken, gelişmiş ekonomilerde yükselişlerle MSCI dünya endeksi dünü yüzde 0.4 yukarıda tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.0 baz puan gerileyerek yüzde 1.58'den günü tamamlarken, dolar gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında hafif geri çekildi."Gelişmiş ekonomilerin para birimlerinde ise karışık seyir öne çıktı. Altın ve ham petrol fiyatlarında sınırlı artışlar yaşandı."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. Haber akışının görece sakin olduğu dün TCMB Mayıs ayı beklenti anketi enflasyon tahminlerinde yükselişin sürdüğünü ortaya koydu. Bu ortamda Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 0.3 yükselirken, gösterge 30 endekste yüzde 0.1 gerileme yaşandı. "TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kazanırken, ülke risk primi ve tahvil faizleri bir miktar geriledi. "Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle sakin bir başl angıç yaptı. Bu sabah Asya'da veri ve haber akışı sakinken, küresel görünüme dair iyimserlik riskli varlıkları destekliyor. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak gelişmiş ekonomilerde Euro Bölgesi Mart ayı perakende satışlar ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edilecek.

"Yurtiçinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) ön planda olacak. TCMB'nin faizleri değiştirmese de vereceği mesajların küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışıyla birlikte Türk finansal varlıkların seyri açısından belirleyici olabileceği öngörülüyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 8.32 lirada - Son Dakika Ekonomi


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