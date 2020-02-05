BİST100 yüzde 0.23 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.23 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.23 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.23 artışla 122 bin 417 puanda başladı.

BİST100 yüzde 0.23 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.23 artışla 122 bin 417 puanda başladı. BIST100 Salı gününü 2.43 artışla 122 bin 136 puanda kapattı. BIST Bankacılık Endeksi de Salı gününü 180 bin 72 puandan kapattıktan sonra yüzde 0.12 artışla 180 bin 295 puanda açıldı.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık ayındaki 76.17 düzeyinden, Ocak ayında 75.72 düzeyine geriledi. Merkez Bankası verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi, dövizlerin çok hızlı yükseldiği 2018 yılı Eylül ayında en düşük düzey olan 62.50 düzeyine kadar geriledi.

Hazine'nin 14 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif satışı 1.5 milyar lira, teklifi 3 milyar 109.9 milyon lira, kamulara satış 650 milyon lira oldu. Kuponsuz tahvilin yeniden hracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.18 ve net satış 2 milyar 215.4 milyon lira, nominal teklif 5milyar 436 milyon lira oldu.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.28  ve 10.30 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 5.9768 lira ve en yüksek 5.9877 lirayı gördükten sonra, 5.98- 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.6009 lira ve en yüksek 6.6102 lirayı gördükten sonra, 6.60– 6.61 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7853 lira ve en yüksek 7.7988 lirayı gördükten sonra 7.79– 7.80 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Piyasalarda virüs paniği sonrası normalleşme " başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Hafta başından Çin tarafından açıklanan güçlü likidite önlemelerinin etkisi ile piyasalardaki toparlanma beklenenden hızlı ve sert oldu.

"Öte yandan, vaka sayılarında artış hızında yavaşlama gözlenmesine karşın, tepe noktasına yaklaşıldığını düşünmek için henüz erken olabilir. Dolayısıyla, Ekonomik etkiler ile ilgili belirsizlik fiyatlanmaya devam edebilir. Bu tür hızlı toparlanma ve kırılmaların ardından görülen geri çekilmeler ve konsolidasyon süreci alım için daha uygun fırsatlar yaratabilir.

"Asya piyasalarındaki yükselişin bu sabah da devam ettiği görülüyor.

" Çin endeksi yüzde 1.5, Hang Seng endeksi %0.47, Japonya ise %1.35 primli işlem görüyor. ABD vadelileri ise hafif ekside.

"Avrupa da açıklanacak PMI verileri günün en önemli veri akışı.

" Yapı Kredi Bankası'nın beklentilere yakın açılanan 2019 yıl sonu finansallarına ve 2020 yılı beklentilerine piyasa tepkisi beklemiyoruz.

"Öte yandan, yıl sonu FAVÖK rakamı beklentilerin altında kalan ve 2020 yılı için toplam satış adetlerinde büyüme öngörmeyen Tofaş hisselerinde satış görebiliriz.

"Dünkü işlemlerde 122K seviyesinin üzerinde kapanış yapan BIST 100 endeksinde, yatay hafif satıcılı bir açılış görebiliriz."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:02 Kaynak: DHA
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