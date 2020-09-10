BIST100 yüzde 0.23 artışla başladı, dolar 7.47 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.23 artışla 1,102.16 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10, BIST Mali Endeks yüzde 0.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.
Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, iç piyasada Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verilerinin açıklanacağı yeni güne, Çarşamba günü test ettiği 7.4983 liralık tarihi yüksek düzeye yakın başladı. TCMB, Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini Cuma günü açıklayacak.Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle Çarşamba günü açtığı 7 Ekim vadeli repo ihalesinde en düşük ve ortalama yüzde 11.15 basit faizden 10 milyar lira verdi. TCMB'nin Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 10.77 düzeyinde gerçekleşti. TCMB'nin repo ihalesinde basit faizin yüzde 11.0'in üzerinde oluşmasının ardından, bankalararası piyasada gecelik faizler de yüzde 11.25 düzeyine kadar yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4679 lira ve en yüksek 7.4900 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,euro en düşük 8.8221 lira ve en yüksek 8.8868 lirayı gördükten sonra, 8.85 – 8.86 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7112 lira ve en yüksek 9.7610 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18004 - 1.18369 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18313 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Tepki alışı devam edecek mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında üç gündür devam eden satış dalgası sonrasında tepki alışı geldu. 50 günlük ortalamasından dönen Nasdaq endeksi günü yüzde 3.0'e yakın yükselişle kapattı. "Avrupa ve Asya borsalarında da güçlü bir toparlanma görüyoruz. "Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde de kalsa yükselişe katılıyor. MSCI Türkiye yüzde 0.7 yükselişle Avrupa Gelişmekte Olan Ülkeler endeksinin (yüzde 1.1) gerisinde kaldı. "Türk lirasının dolara karşı dip seviyelerde işlem görmesi sanayi banka makasının daha da açılmasına neden oldu. Sanayi endeksi yüzde 1.7 yükselirken mali endeks günü yatay kapattı."Düne damgasını vuran hiç şüphesiz Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından Bloomberg'e verilen mülakattı. "Bakanın uluslararası bir haber ajansına mülakat vermesini uygulanan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaların normalleşmesi ve Ankara'nin piyasalarla ilişkisini artırması anlamında önemsiyoruz ve olumlu buluyoruz. "Verilen mesajların çoğunun altına imzamızı atarız."Bu arada iletişim kazaları da olabiliyor. Bakan'ın Karadeniz'de ilave rezerv bulunabileceği açıklamasının ardından, konuyla ilgisi olsun olmasın enerjiyle alakalı tüm şirketlerde yüzde 10'a yakın yükseliş görülmesi bir örnek. "Bakan'ın rekabetçi kur vurgusu ile banka hisseleri baskılanırken, sanayi şirketlerinin yükselmesi diğer bir örnek. "Yapacak pek bir şey yok. Siz ne derseniz deyin, söz söyleyenden alıyor anlamını."Dünya borsalarındaki tepki alışlarına paralel Borsa Istanbul'daki yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Endeks için direnç olarak 1,100 ve 1,115 destek olarak 1,092 seviyeleri öne çıkıyor. "Enerji hisselerindeki yanlış fiyatlama sonrası olası düzeltme ve ECB toplantısından euroyuzayıflatan açıklamalar yapılması günün oynaklığı artırabilecek olası gelişmeleri."
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.23 artışla başladı, dolar 7.47 lirada - Son Dakika Ekonomi