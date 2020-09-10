BIST100 yüzde 0.23 artışla başladı, dolar 7.47 lirada

Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, iç piyasada Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verilerinin açıklanacağı yeni güne, Çarşamba günü test ettiği 7.4983 liralık tarihi yüksek düzeye yakın başladı. TCMB , Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini Cuma günü açıklayacak.

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