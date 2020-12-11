BIST100 yüzde 0.23 düşüşle başladı, dolar 7.90 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.23 düşüşle 1,350.31 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.24 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 artıdaydı.
Küresel piyasalarda, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, ABD'de yeni teşvik paketi üzerindeki görüşmelerden çıkacak haberler izlenirken, iç piyasada dövizler haftanın son işlem gününe hafif yükselişlerle başladı.Küresel piyasalarda ise, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım programını genişletmesine rağmen bu adım beklenen bir adım olduğu için dolar karşısında yükselmesini sürdürdü ve 1.21607 dolara kadar çıktı.Bugün piyasalarda, içeride saat 10: 00'da açıklanacak olan ödemeler dengesi verileri, dışarıda da TSİ 16: 30'da açıklanacak olan Kasım ayı ABD üretici fiyatları izlenecek.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8772 lira ve en yüksek 7.9047 lirayı gördükten sonra, 7.90 – 7.91 lira aralığında,euro en düşük 9.5637 lira ve en yüksek 9.6151 lirayı gördükten sonra, 9.61 – 9.62 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4799 lira ve en yüksek 10.5336 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21349 - 1.21607 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21570 düzeyindeydi.Ak Yatırım günlük bülteninde, "Yurt dışı haber akışı ile birlikte borsa açılışında hafif kar satışları olabileceğini, ancak mevcut konular geçmiş haftalarda defalarca fiyatlamalara dahil edildiği için böyle bir olası geri çekilmenin sınırlı kalacağını düşünüyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün BIST bankalara gelen alımlarla yurt dışından ayrışarak günü 1.350 seviyesinin üzerinde kapatmıştı. Bu sabah itibarıyla ABD vadelilerin ve Asya piyasalarının hafif satıcılı olduğu TL'nin de düne göre hafif zayıfladığı görülüyor."BIST'te de açılışta bir miktar geri çekilme görülebileceğini ve fiyatların bugün biraz baskı altında kalabileceğini öngörüyoruz. Diğer taraftan orta ve uzun vadeliyukarıeğilimin korunacağını tahmin ediyoruz."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.23 düşüşle başladı, dolar 7.90 lirada - Son Dakika Ekonomi