BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 8.32 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,371 ve 1,400 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.23 artışla 1,395.79 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.08 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, dolardaki artışı destekliyor.