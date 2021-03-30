BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 8.32 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 8.32 lirada

30.03.2021 18:19
BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 8.32 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,371 ve 1,400 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.23 artışla 1,395.79 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,371 ve 1,400 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.23 artışla 1,395.79 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.08 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, dolardaki artışı destekliyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1884 lira ve en yüksek 8.4539 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.6398 lira ve en yüksek 9.9300 lirayı gördükten sonra, 9.77– 9.78 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2785 lira ve en yüksek 11.6368 lirayı gördükten sonra 11.42 – 11.43 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17122 - 1.17742 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17295 düzeyindeydi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, "politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya" devam edeceklerini vurguladı ve "Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız" dedi.TCMB 89. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Kavcıoğlu, "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak" dedi ve ekledi: "Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve Hükümetimizle birlikte belirlenmiş olan orta vadeli enflasyonu yüzde 5.0 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız."Ocak Enflasyon Raporu'nda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. "Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım."Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız."Merkez Bankası olarak, temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."Önümüzdeki dönemde, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının "temel politika aracı" olmaya devam edeceğini ve para politikasını sade bir operasyonel çerçevede uygulamayı sürdüreceklerini de vurgulayan Kavcıoğlu, "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız" diye ekledi.TCMB 2020 yılı dönem karının dağıtımı genel kurulda kabul edildi. Buna göre 2020 yılı karından 30.19 milyar lirayı Hazine'ye aktaracak olan TCMB, 2019 yılı karından ayrılan 5.58 milyar lira ihtiyat akçesini de hissedarlara dağıtacak.


Borsa İstanbul, Enflasyon, dolar, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 8.32 lirada - Son Dakika Ekonomi


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