BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 6.86 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 6.86 lirada

Küresel piyasalarda Covid-19 aşısına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle, haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.13 artışla 118 bin 398 puanda kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne 0.24 düşüşle, 118 bin 113 puanda başladı.

Küresel piyasalarda Covid-19 aşısına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle, haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.13 artışla 118 bin 398 puanda kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne 0.24 düşüşle, 118 bin 113 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.26, BIST Mali Endeks yüzde 0.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.17 eksideydi.

ABD piyasaları, geçen hafta kapanışında görülen pozitif havayı devam ettirerek

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yukarıda açılış yaptı. Ancak seansın son iki saatinde özellikle teknoloji hisselerinde izlenen sert satış baskısı dikkat çekti. Özellikle California'da artan yoğun bakım sayıları piyasada moral bozdu. Ayrıca ABD-Çin arasında Güney Çin Denizi üzerinden artan gerginlik de endeksleri negatif etkiledi. Dow Jones 10 puan primle 26,085 düzeyinde, S&P 500 Endeksi 29 puan değer kaybıyla 3,155 düzeyinde, Nasdaq 226 puan gerileyerek

10,390 düzeyinde kapandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon  dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara çıktı.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yatay hareket ettiği haftanın ikinci gününde iç piyasada da dolar kuru 6.85-6.87 dar bandındaki sıkışık seyrini sürdürüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8552 lira ve en yüksek 6.8668 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7736 lira ve en yüksek 7.7930 lirayı gördükten sonra, 7.78 – 7.79 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6009 lira ve en yüksek 8.6215 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1334 - 1.1351 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1342 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "ABD hisselerindeki kayıplar kar satışı mı, trend değişimi mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD hisselerine kapanışa doğru gelen yüzde 2.0 civarı satış sonrası Asya piyasalarında sert kayıplarla güne başlıyoruz.

"Vaka sayısındaki artış nedeniyle Kaliforniya gibi eyaletlerin açılışının yavaşlayacağı endişesi ve ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizindeki yayılmacı politikasına karşı çıkması satışa gerekçe olarak gösteriliyor.

"Biz bu açıklamaları gerekçeden çok bahane olarak görüyoruz.

"Satışın salgın öncesi seviyelerini aşan teknoloji hisselerinde yoğunlaşması, banka hisselerindeki yükseliş, doların değer kaybetmeye devam etmesi ve ABD tahvillerindeki yatay seyir küresel risk iştahındaki bozulmadan çok kar satışı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürüyor.

"Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez dünyadan pozitif ayrışıyor. MSCI Türkiye Pazartesi günü yüzde 2.6 yükselişle açık ara en çok kazandıran gelişmekte olan borsa endeksi oldu.

"MSCI Türkiye/ MSCI GOÜ oranının kritik destek seviyesinden dönmesi sevindirici.

"Yükselişin genele yaygın olması ve yabancı payı yüksek olan banka hisselerinin de yükselişe katılması teknik olarak olumlu bir sinyal.

"Dün açıklanan Mayıs ayı Türkiye verileri büyümede V şeklinde toparlanmayı destekleyen bir sanayi üretimi ve rezerv kaybının devam ettiği bir ödemeler dengesi tablosu çizdi.

"Piyasalar bardağın dolu tarafını görmeyi tercih etti. Umarız böyle devam eder.

"ABD ve Asya borsalarındaki kayıplar nedeniyle Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılış bekliyoruz. Ancak yükselişte geride kaldığımız için kar satışı dönemini daha hafif atlatacağımıza inanıyoruz.

"Dünyada satışların sertleşmesi durumunda Borsa İstanbul için ilk destek seviyeleri olarak 117,500 ve 116,500 öne çıkıyor.

"Şirket tarafında Anadolu Sigorta güçlü Haziran ayı prim üretimiyle öne çıkıyor. Olumlu piyasa tepkisi öngörüyoruz. Ekonominin açılmasıyla birlikte prim toplayıp hasar yazmama döneminin sonuna geldik. Ama sigorta sektörünü beğenmeye devam ediyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 6.86 lirada - Son Dakika Ekonomi
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