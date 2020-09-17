BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 7.51 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 7.51 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.24 düşüşle 1,104.42 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 7.51 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.24 düşüşle 1,104.42 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.41 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesi ve enflasyonun yüzde 2.0'yi aşmasına izin verilecek olmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi doları da destekledi. Fed açıklaması öncesinde dünkü kapanışa doğru 7.50 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de bu düzeyde başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-18 krizinden daha çabuk toparlanabilmesi için ABD ekonomisinin daha çok finansal desteğe gereksinimi olabileceğine dikkat çekti.Federal Açık Piyasa Komitesi'nun (FOMC), faizleri yüzde 0.00-0.25'de sabit tutulmasına oybirliğiyle karar vermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Powell, ekonomideki toparlanmanın "uygun bir tempoda" ilerlemesine karşın, bazı komite üyelerinin bu temponun yavaşlayarak olması gereken düzeyin altına çekilebileceği uyarısı yaptıklarını söyledi.Pandemi sonrası uygulamaya koyulan ilk finansal karşılığın "etkili ve güçlü" olduğunun altını çizen Powell, ancak 11 milyon kişinin işini yitirdiğine işaret ederek, bu durumun daha çok destek gerektirdiğini vurguladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4825 lira ve en yüksek 7.5150 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,euro en düşük 8.8040 lira ve en yüksek 8.8820 lirayı gördükten sonra, 8.84 – 8.85 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6766 lira ve en yüksek 9.7322 lirayı gördükten sonra 9.73 – 9.74 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17375 - 1.18202 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17703 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Fed sonrası satışlar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değermlendirme yapıldı: "Dünya borsalarındaki tepki alışları yerini yeni bir satış dalgasına bıraktı. Ekonomide yavaşlamaya vurgu yapan Fed ve beklentiden zayıf ABD perakende verisi satışa gerekçe olarak gösteriliyor. "Ek yardım olmayan döneme ait olduğu için perakende satışların hız kesmesi elbette önemlibir gösterge. "Ancak, bizce satışın arkasındaki asıl gerekçe şişmiş değerlemeler. Bu fiyatlarla yükselişin devamı için şapkadan tavşan çıkması gerekiyor. "Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. MSCI Türkiye yüzde 0.9 kayıpla gelişmekte olan piyasaların yüzde 1.5 gerisinde. Türk lirası en zayıf GOÜ para birimleri arasında. "Sanayi hisseleri bankalara göre daha iyi olmaya devam ediyor. Bankaların sanayiye göre F/K iskontosu yüzde 60'ı geçti."ABD vadelileri ve Asya hisseleri Borsa Istanbul'da yatay bir seyre işaret ediyor. Sınırlı haber akışında 1,100 - 1,120 arasında dar banda sıkışan bir piyasa bekliyoruz. Bu bandın yukarı yönlü kırılması için pozitif bir haber akışı gerekiyor."


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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 7.51 lirada - Son Dakika Ekonomi

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