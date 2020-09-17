BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 7.51 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.24 düşüşle 1,104.42 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.41 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesi ve enflasyonun yüzde 2.0'yi aşmasına izin verilecek olmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi doları da destekledi. Fed açıklaması öncesinde dünkü kapanışa doğru 7.50 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de bu düzeyde başladı.