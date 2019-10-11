Son Dakika Haberleri: Bıst100 yüzde 0.25 arttı, dolar 5.87 lirada
Son Dakika Ekonomi Bıst100 yüzde 0.25 arttı, dolar 5.87 lirada

Bıst100 yüzde 0.25 arttı, dolar 5.87 lirada

1 saat önce

Gübe yüzde 0.46 artışla 99 bin 231 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 98 bin 776 puanı ve en yükske 99 bin 783 puanı gördükten sonra haftayı günlük yüzde 25 artışla 99 bin 28 puanda tamamladı.

Bıst100 yüzde 0.25 arttı, dolar 5.87 lirada, System.String[]

Gübe yüzde 0.46 artışla 99 bin 231 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 98 bin 776 puanı ve en yükske 99 bin 783 puanı gördükten sonra haftayı günlük yüzde 25 artışla 99 bin 28 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde  en yüksek 141 bin 236 puanı gördükten sonra haftayı günlük  yüzde 0.49 düşüşle, gün içi en düşük düzeyi olan, 138 bin 956 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeden yüzde 14.63 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.7 artışla yüzde 15.23'e yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.8233 lira ve en yüksek 5.8831 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

euro en düşük 6.4139 lira ve en yüksek 6.4931 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2546 lira ve en yüksek 7.4637 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:20 Kaynak: DHA
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