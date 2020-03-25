BIST100 yüzde 0.25 düştü, dolar 6.45 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.25 düştü, dolar 6.45 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.25 düştü, dolar 6.45 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 1.38 artışla 90 bin 518 puanda başladığı gün içinde 88 bin 123 puan ile 91 bin 959 arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.25 düşüşle 89 bin 63 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.25 düştü, dolar 6.45 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 1.38 artışla 90 bin 518 puanda başladığı gün içinde 88 bin 123 puan ile 91 bin 959 arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.25 düşüşle 89 bin 63 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlemde yüzde 13.66 olan bileşik getiri, yüzde 13.38 düzeyine geriledi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Çarşamba günü 500'ün hemen üzerinde işlem gördü.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun art arda aldığı kararların da etkisiyle 6.50 liranın altına çekilen dolar 6.40 lirayı gördü.

Açılış işlemlerinde;

dolar en düşük 6.3790 lira ve en yüksek 6.4969 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

euro en düşük 6.8970 lira ve en yüksek 7.0149 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5445 lira ve en yüksek 7.6727 lirayı gördükten sonra 7.55 – 7.56 lira aralığında hareket ediyor.

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, başta KOBİ'ler olmak üzere, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" verecek.

Kamu bankalarının ortak açıklamasında, "Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir. Bu kapsamda 3 Kamu Bankası tarafından başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Kredi Desteği' hayata geçirilecektir" duyurusu yapıldı ve "Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir" denildi.

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Mart ayında, geçen aya göre 7.2 puan azalarak 99.7 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, "endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi."

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6.0 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1.2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3.7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında 98.5 iken, Mart ayında yüzde 6.0 azalarak 92.5 değerini aldı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart ayında Şubat'a göre 0.7 puan azalarak, yüzde 76.0'dan yüzde 75.3 düzeyine geriledi.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:20 Kaynak: DHA

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