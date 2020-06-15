BIST100 yüzde 0.25 düştü, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 108 bin 716 puan ile 110 bin 66 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.25 düşüşle 109 bin 555 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16, BIST Mali Endeks yüzde 0.42 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 475/485 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.31 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8141 lira ve en yüksek 6.8617 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6457 lira ve en yüksek 7.7423 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4951 lira ve en yüksek 8.6244 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

Doların küresel piyasalarda yeniden güçlenmesiyle euro/dolar paritesi 1.13 düzeyinin de altına çekilerek 1.1226 - 1.1293 aralığına indi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, Borsa İstanbul'un direncini korumaya çalıştığına işaret ederek, "Küresel piyasaların Fed toplantısının ardından sert değer kayıplarına maruz kaldığı haftada Borsa İstanbul güç kaybetmiş olsa da göreceli olarak bakıldığında endeksin genel hatlarıyla oldukça dirençli bir görünümü sergileyerek yatay bir görünümle haftayı tamamladığını gördük" diye anımsattı ve şu yorumu yaptı:

"Özellikle satışların ağırlıklı olarak 108 binin üzerinde karşılanması endeksin yukarı yönlü hareket etme eğilimini net şekilde ortaya koyuyor.

"Diğer ülke borsalarında olduğu gibi endeksin kısa vadeli doygunluk seviyesine ulaşmış olması nedeniyle Borsa İstanbul'da bu tip geri çekilmeleri olağan bir durum olarak değerlendirirken yukarıda 111 bin seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak görmeye devam ediyoruz.

"Ekonomik aktivitedeki toparlanma açısından büyük tehdit oluşturacağından korona virüs endişelerinin yeniden artmasının ise hisse senetleri için en büyük risk olacağını düşünüyoruz.

"Euro/dolar zirveden uzaklaşmamaya çalışacak. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısının komite üyelerinin faizlerde iki yılı aşkın süre artırım beklemediğini göstermesi EUR açısından şartları iyileştirirken paritenin de göreceli olarak daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor.

"Her ne kadar risk iştahındaki daralma nedeniyle son dönem zirvesinin belirgin şekilde altında olunsa da özellikle 1.12'nin üzerinde kalınması yukarı yönlü hareket alanının korunmasını sağlayabilir.

"Dolayısıyla aşırı alım bölgesindeki göstergelerin düzeltme riskine işaret ettiği bir dönemde iyimserliğin korunması için olası geri çekilmelerin bu bölgenin üzerinde karşılanması oldukça önemli.

Dolad/lira yeni haftaya 6.80'in üzerinde başladı. Küresel risk iştahındaki daralmanın yatırımcıları güvenli liman olarak görülen alternatiflere yöneltmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin ağırlıklı olarak zayıf bir performans sergilemesine neden olurken özellikle Meksika Brezilya ve Rusya para birimlerinde yaşanan satış baskısının TL'ye de negatif yansıdığını gördük.

"Teknik açıdan bakıldığında kurun 6.80'in üzerinde olmasının lira açısından risk yarattığını söylemek mümkün.

"Ayın başından bu yana 10 yıl vadeli Türkiye ve ABD tahvil faizleri arasındaki farkın küçük çaplı da olsa artması da bu noktada dikkat çekici.

"Hafta içinde küresel risk iştahının toparlanması durumunda ise liranın da kayıplarını telafi etmeye çalıştığını görebiliriz.

"Böyle bir senaryoda 6.80'den ne kadar uzaklaşabildiğimizi takip edeceğiz."