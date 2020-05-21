BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.78 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.26 artışla 102 bin 418 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.11 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.62 artıdaydı.

BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.78 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.26 artışla 102 bin 418 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.11 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.62 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın dün başlayan ve sonuçları bugün açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı öncesi dövizler yeni güne yatay başladılar.

Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladığından bu yana son sekiz toplantısında toplam 15.25 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.75'e kadar düşürdü. Bugünkü karardan beklenti ise ağırlıklı olarak 0.5 puan indirimde yoğunlaşıyor.

Hazine dün kurumsal yatırımcılara euro ve dolar cinsi DİBS ile kira sertifikası ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bugün 545/560, gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.35 bileşik düzeyindeydi.

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolar karşılığına yükseltildiğini açıkladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7803 lira ve en yüksek 6.7922 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

euro en düşük 7.4292 lira ve en yüksek 7.4662 lirayı gördükten sonra, 7.44 – 7.45 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2702 lira ve en yüksek 8.3213 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın,  "PPK kararı öncesi piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları korona sonrası ekonomilerin açılmasını satın almaya devam ediyor. 50 eyaletin kademeli olarak açılacağı haberi ile yüzde 1.7 yükselen S&P 500 enerji ve havacılık hisselerinin öncülüğünde Mart başından beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

"Dolar, altın gibi emin liman yatırım araçlarındaki değer kaybı, gelişmekte olan ülke paraları, havacılık ve enerji gibi salgın nedeniyle aşırı dayak yiyen hisselerde görülen yükseliş küresel risk iştahının güçlendiğini teyit ediyor.

"Türkiye varlıkları küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılamadı. Katar ile Türkiye merkez bankaları arasında ilave 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapılması haberinin piyasa etkisi sınırlı oldu.

"İngiltere ve Japonya yetkililerinin swap anlaşması konusunda destekleyici açıklamalar yapmadığını vurgulayan Financial Times haberi Türkiye varlıklarının dünyanın gerisinde kalmasında etkili oldu.

"Küresel piyasalar ABD ve Çin arasında gerginliğin tırmanabileceğine dair işaretler nedeniyle güne hafif tedirgin başladı.

"ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki kar satışları Borsa İstanbul'un da güne hafif satıcılı başlayacağına işaret ediyor.

"Günün en önemli gelişmesi saat 14: 00'de açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı. Yıl sonu enflasyon tahminin aşağı çeken Merkez Bankası'nın küresel risk iştahındaki toparlanmayı ve son günlerde gelişmekte olan ülke paralarındaki değer artışlarını da kullanarak 100bp (beklenti 50bp) faiz indirmesini bekliyoruz.

"Geçmiş veri Borsa İstanbul'un faiz indirim kararına olumlu tepki verdiğini gösteriyor. Faizlerin mevcut enflasyon seviyesinin çok altında olması ve kurun yüksekliği parasının değerini korumak isteyen yatırımcıları Borsa İstanbul'a yöneltiyor. Son dönemde açılan hesap sayısındaki artış bunun iyi bir göstergesi."


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.78 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi 60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi         
16:17
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı         
16:05
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı         
15:53
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi         
15:41
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi         
15:29
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
15:28
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz         
15:26
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek         
15:25
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı         
15:14
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum         
14:58
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi         
14:53
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti         
14:53
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak         
14:47
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı         
14:38
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı         
14:31
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi         
14:23
Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı         
14:17
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı         
13:50
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz         
13:48
Genç kadın, oğlu için yapılan Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı         
13:44
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu         
13:32
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti         
13:24
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı         
13:20
150 tavuğu telef eden tilki, 150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı         
13:09
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi         
12:59
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü         
12:37
Salgının Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı         
12:33
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı         
12:30
Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 16:36:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.78 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]