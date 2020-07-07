BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.26 artışla 118 bin 792 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

Başlıca ABD hisse senedi borsalarında endeksler, ekonomide Covid-19 pandemisi etkisinden toparlanma belirtilerini gösteren veriler ve coronavirüs aşısına ilişkin çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğine ilişkin bilgilerin etkisiyle yüksek düzeylerden kapandı.

ABD borsalarındaki işlemciler, Markit tarafından açıklanan ABD imalat dışı sektörler satınalma yöneticileri endeksinin (PMI) Haziran ayında toparlandığını gösteren verilerle alıma geçtiler.

Yatırımcıları alıma yönlendiren diğer etkenler de, Regeneron'un coronavirüs aşısı çalışmalarında üçüncü aşamaya geçtiğine ilişkin haberleri doğrulaması ve Emergent'in aşı için bir madde üretimi konusunda Johnson Johnson ile anlaşma imzaladığını açıklaması oldu.

ABD'de, içinde en büyük teknoloji şirketleri hisselerinin de bulunduğu Nasdaq 100 Endeksi 10,500 puan ile tüm zamanların en yükseğine tırmanırken, Dow Jones Endüstriyel ve S&P 500 endeksleri de sırasıyla yüzde 1.60 ve yüzde 1.39 yükseldi.

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Cuma günü 6.90 lirayı görüp, 6.86 liraya dönen dolar, yeni haftanın ikinci gününe de uzun süre tutunduğu 6.85-6.86 lira bandında başladı.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi güne 471/481 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.29 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8561 lira ve en yüksek 6.8643 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7516 lira ve en yüksek 7.7844 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5678 lira ve en yüksek 8.5961 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1302 - 1.1327 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1304 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Euro bölgesinde toparlanma sinyalleri.." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları ABD hisselerinin öncülüğünde haftaya güçlü bir yükselişle başladı.

"Nasdaq yeni rekor kırarken, Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler günün (ayın, üç ayın) yıldızları olmaya devam ediyor.

"Euro ve yuan güçlenirken doların değer kaybetmesi iyi haber.

"Euro bölgesi perakende satış verilerindeki güçlü toparlanma, Trump'ın 'yıl sonuna kadar aşı veya ilaç bulunacak' açıklaması küresel risk iştahını destekleyen gelişmelerdi.

"Ekonominin açılmasına paralel bankalar ve otomotiv kazandırırken telekom ve gıda kaybettiriyor.

"Risk iştahının güçlenmesine paralel Borsa İstanbul Cuma günkü kaybını fazlasıyla geri aldı. 118,000 direncini zorlanmadan geçen Borsa İstanbul'un önündeki ilk direnç seviyeleri 119,300 ve 120,500 olarak öne çıkıyor.

"ABD vadelilerindeki ve Asya 'daki kar satışlarına paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz.

"Ancak, ana eğilimi yukarı yönlü görmeye devam ediyoruz; 115,00 altına gelmedikçe 'zarar-durdur' uygulamayı düşünmüyoruz.