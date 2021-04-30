Bankacılık sektörünün ilk çeyrek net karı 16 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün Ocak-Mart döneminde net karı yıllık bazda yüzde 4.3 artışla 16 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30.4 artışla 3.78 trilyon liraya yükseldi. Bu dönemde tüketici kredileri yaklaşık yüzde 36 artış ile 692 milyar liraya ulaşırken, geçen yıl sonuna göre ise yaşanan artış ise yüzde 2.4 oldu. Kredilerdeki artış geçen yıl sonuna göre ise yüzde 5.6 oldu.

Sektörün konut kredileri geçen yılsonuna göre yüzde 0.6 düşüşle 277 milyar liraya gerilerken, ihtiyaç kredileri ise aynı dönemde yüzde 4.1 artarak 402 milyar liraya yükseldi. BDDK'nın sorunlu kredilerin takibe alınma sürelerini 180 güne çıkarması ve bu kararın da Haziran sonuna uzatmasının da etkisiyle, sektörün takipteki alacak rasyosu Mart'ta, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 4.96'dan yüzde 3.79'a geriledi.Sektörün toplam mevduatı da 2020 yılsonuna göre yüzde 5.4 artışla 3.64 trilyon liraya çıkarken, sektörün aktifleri de aynı dönemde yüzde 6.3 artışla 6.49 trilyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün Mart'ta sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 17.99 oldu.