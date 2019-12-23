BIST100 yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 5.93 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 5.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 5.93 lirada

6 saat önce

Geçen haftayı yüzde 0.52 artışla 111 bin 176 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 5.93 lirada, System.String[]

Geçen haftayı yüzde 0.52 artışla 111 bin 176 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi haftaya yüzde 0.17 artışla 156 bin 269 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi Pazartesi günü açılışta bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.53 ve yüzde 11.97 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9275 lira ve en yüksek 5.9426  lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5766 lira ve en yüksek 6.5911 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7104 lira ve en yüksek 7.7435 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında hareket ediyordu.

İş Yatırım'ın, "Noel tatili öncesi sakin seyir" başlıklı, günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Piyasaların kısmen kapalı olacağı Noel haftasının ilk gününde Asya piyasalarında düşük hacimle karışık bir seyir hakim. Bugün ABD 'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve konut satışları günün önemli veri akışları. Yurtiçinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor."


Borsa İstanbul, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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