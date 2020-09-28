BIST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 7.78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,121 ve 1,130 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.27 düşüşle 1,121.17 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 eksideydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye ve tahvil satın almaya yönlendirmek için aktif rasyosu hesaplamasında yeniden revizyon yaptı.