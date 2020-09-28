BIST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 7.78 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 7.78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,121 ve 1,130 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.27 düşüşle 1,121.17 puanda kapattı.

BIST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 7.78 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,121 ve 1,130 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.27 düşüşle 1,121.17 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 eksideydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye ve tahvil satın almaya yönlendirmek için aktif rasyosu hesaplamasında yeniden revizyon yaptı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin, 1 Ekim'den itibaren sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine karar verildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6453 lira ve en yüksek 7.8569 lirayı gördükten sonra, 7.78 – 7.79 lira aralığında,euro en düşük 8.8904 lira ve en yüksek 9.1493 lirayı gördükten sonra, 9.07 – 9.08 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7726 lira ve en yüksek 10.1015 lirayı gördükten sonra 10.00 – 10.01 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16152 - 1.16800 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16534 düzeyindeydi.Resmi rezerv varlıkları, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 7.2 azalarak 83.8 milyar dolar düzeyine geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 14.1 azalarak 38.8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0.3 azalarak 43.4 milyar dolara düştü.Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aylık bazda yüzde 2.8 artarak 25.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 20.3 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları faizden oluşti.Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 64 milyar dolar olarak belirlendi ve bu tutarın 26.3 milyar doları bir ay vadeliydi.Koşula bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de aylık bazda yüzde 7.7 azalarak 31.5 milyar dolara indi.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Kredi, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 7.78 lirada - Son Dakika Ekonomi

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