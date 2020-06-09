BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.28 artışla 109 bin 944 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.36, BIST Mali Endeks yüzde 0.36, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.35 artıdaydı.

Hazine, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için Euroclear Bank ile anlaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.

"Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 430/440 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine karşı desteklerini daha çok sayıda küçük ve orta ölçekli firmaya ulaştırabilmek için temel kredi programının tabanını genişletti.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, "Ana Cadde Kredilendirme Programı" adı verilen kredilendirme programı kapsamında küçük ve orta ölçekli firmalara verilen kredilerde taban "500 bin dolar"dan, "250 bin dolar"a düşürüldü. Ayrıca, Fed Yönetimi, kredi opsiyonlarının vadelerini de "4 yıl"dan "5 yıl"a çıkardı ve Fed'in katılım oranını yüzde 95 düzeyine yükseltti.

Dövizler yeni güne, Fed'in bugün başlayacak iki günlük toplantısı öncesinde, Pazartesi günkü kapanış düzeylerinde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7715 lira ve en yüksek 6.7917 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

euro en düşük 7.6449 lira ve en yüksek 7.6727 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6045 lira ve en yüksek 8.6505 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendidrme yapıldı:

"Büyük sıçrama sonrası yorgunluk işaretleri ile Salı gününe başlıyoruz. Mart ayındaki dip seviyesine göre yüzde 45 yükselen ve kayıplarını tamamen geri alan S&P 500 vadelilerinde ve Asya borsalarında hafif satıcılı bir seyir görülüyor.

"Hızlı yükseliş sonrası kar satışlarını sağlıklı bir düzeltme olarak görüyoruz.

"Ekonomilerin açılmasına rağmen vaka sayısının artmaması ve açıklanan verilerin yukarı yönlü sürpriz yapması hisse senedi piyasalarındaki yükselişi destekliyor.

"Faiz oranlarının düşüklüğü ve doların zayıflığı yatırımcıları hisse senedi piyasalarına yönlendirmeye devam ediyor.

"Piyasalar V şeklinde bir toparlanmayı satın almaya devam ediyor. Piyasaya göre geriden gelen analistlerin ekonomi ve şirket kar tahminlerini önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü revize etmeye başlamasını bekliyoruz. Bizim de bu kervana katılmamız muhtemel.

Dünya Bankası 'nın Küresel Ekonominin Görünümü raporunda 2020 ve 2021 büyüme tahminlerini 2.5-3.0 puan iyileştirmesi görüşümüzü destekliyor.

"Dünya Bankası Türkiye için 2020 tahminini -yüzde 6.8'den -yüzde 3.8'e, 2021 büyüme tahminin yüzde 1.0'den oyüzde 5.0'e iyileştirdi.

"Biz 2020 için - yüzde 4.5, 2021 için yüzde 5.0 olan tahminlerimizi şimdilik koruyoruz.

"Ancak 2020 tahminimizde yukarı yönlü risk artıyor.

"ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

"Borsa İstanbul için direnç olarak 110,500 ve 113,000 seviyeleri öne çıkıyor.

"Kısa vadede döngüsel hisselerin defansif hisselere göre daha iyi getiri sağlamasını bekliyoruz.

"EKGYO'yu rekor seviyede düşük konut faizleri ile birlikte iyileşen görünüm nedeniyle en çok önerilenler listemize ekliyoruz.

"Düşük faiz ortamının i) konut yatırımlarını cazip hale getirmesi ve ii) borçlu bir bilançoya sahip olan Şirket'in faiz maliyetlerini aşağıya çekmesi açısından Emlak Konut GYO için oldukça destekleyici olduğunu düşünüyoruz."