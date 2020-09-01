BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 7.36 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.28 artışla 1,081.66 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.11, BIST Mali Endeks yüzde 0.31, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.39 artıdaydı.
Küresel piyasalarda gerileyen dolar, yeni haftanın ikinci işlem gününe 730 liranın üzerinde başladığı iç piyasada 7.35 lirayı aşarken, euro da 8.80 liranın üzerine çıktı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde, haftanın ilk işlem günü geleneksel yöntemle açtığı 28 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35.4 milyar lira teklif geldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3225 lira ve en yüksek 7.3692 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,euro en düşük 8.7425 lira ve en yüksek 8.8352 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8117 lira ve en yüksek 9.8807 lirayı gördükten sonra 9.87 – 9.88 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19331 - 1.19976 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19849 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Neden dayak yiyoruz?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları Ağustos ayını sert satışlarla kapattı. Küresel bir satış dalgasıyla karşı karşıyayız. "Çin'in Tiktok'un ABD firmaları tarafından satın alınmasını engelleyebileceği yönündeki haber akışı satışa gerekçe olarak gösteriliyor. "Son beş ayda yeterince para kazandığına inanan yatırımcıların karlarını cebe atmak istemesi bizce daha makul bir neden. "Günün kazananı satış dalgasından etkilenmeyen ABD teknoloji hisseleri Nasdaq endeksi yeni zirve yapmaya devam ediyor."Konuyla alakamız olmasa da Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke borsaları yüzde 2 kayıpla satış dalgasında başı çekiyor. "Brezilya (-yüzde 3.5), Güney Afrika (-yüzde 3.8), Meksika (-yüzde 2.9), Endonezya (-yüzde 2.9), Hindistan (-yüzde 2.8), Türkiye -(yüzde 2.7) borsaları pandemi sonrası ensert kayıplarını yaşıyor."Somut bir haber akışına bağlamakta zorlandığımız satış dalgası sonrası ABD, Avrupa vadelileri ve Asya borsalarında sınırlı tepki görüyoruz."Geçici bir kar satışıyla mı karşı karşıyayız, yoksa risk iştahında kalıcı bir bozulmamı var sorusunun cevabı için bugünkü piyasa tepkisi çok önemli."Ağustos ayında yüzde 8 değer kaybederek gelişmekte olan piyasaların yüzde 10 gerisinde kalan Borsa İstanbul'da normal şartlar altında yüzde 0.5-yüzde 1.0 civarı yükseliş görmemiz gerekir. 200 günlük ortalamasına yaklaşan endeksin bir tepki vermesini bekleriz. "Ancak, gelişmekte olan ülke varlıklarında genele yaygın satış ve Doğu Akdeniz'de artan jeopolitik riskler nedeniyle tepki alışlarının kalıcılığı konusunda emin değiliz. "Geri çekilmede 1,060 güçlü bir destek olur."Ekonomik ajanda da bugün PMI verileri izlenecek. Vaka sayısının artmaya başladığı bir dönemde ekonomik büyümede bir yavaşlama görülecek mi, yoksa normalleşme devam edecek mi günün sorusu."
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:56 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 7.36 lirada - Son Dakika Ekonomi