BİST100 yüzde 0.28 artşla açıldıı; dolar 5.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.28 artışla 115 bin 72 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.76 düşüşle 155 bin 661 puanda.

Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 114 bin 57 puanı ve en yüksek 114 bin 962 puanı gördükten sonra, yüzde 0.94 yükselişle 114 bin 754 puanda kapandı. BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanı gördükten sonra, yüzde 1.46 artışla 161 bin 298 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek yüzde 12.26 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 0.68 gerileyerek 11.69'a düştü.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9419 lira ve en yüksek 5.9509 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.6569 lira ve en yüksek 6.6755 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7991 lira ve en yüksek 7.8179 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Yerlerinizden henüz kalkmayın" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları 2019 yılını rekor getiriler ile kapatmaya hazırlanıyor. Nitekim MSCI Dünya endeksi yıl başından bu yana yüzde 25, S&P 500, yüzde 29, MSCI GOÜ endeksi ise dolar bazında yüzde 23 getiri sağladı. Öte yandan MSCI Türkiye endeksinin dolar bazında getirisi yüzde 8'de kaldı.

"BIST 100 endeksinin dolar bazlı getirisi ise MSCI endeksine dahil olmayan nispeten küçük hisselerin daha iyi performans göstermesi ile yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Aralık ayının ilk haftasında 'Yükseliş İçin Yerlerinizi Alın' başlığı ile yayınladığımız strateji notumuzda, neden Türkiye hisse senetleri alınmalı

sorusuna cevap olarak 4 temel neden saymıştık:

"1) Güçlü kar büyümesi,

"2)Gelişmekte olan piyasalara ve tarihsel ortalamalara göre cazip değerlemeler,

"3) Yabancı yatırımcıların yükselişe katılmaması,

"4) Hisse senetlerin alternatif yatırım araçlarının gerisinde kalkması.

"Bu sebepler halen geçerli, dolayısıyla yerlerinizden henüz kalkmayın !"

- İstanbul