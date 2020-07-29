BIST100 yüzde 0.29 artışla başladı, dolar 6.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Çarşamba gününe yüzde 0.29 artışla 1,156.04 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.21, BIST Mali Endeks yüzde 0.30, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.33 artıdaydı.

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün tamamlanacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Fed'in genişleme yanlısı bir duruş sergilemesi beklenirken, dolar satan yatırımcılar ise toplantıda farklı yollarla parasal genişleme yapılması konusunda sinyal bekliyorlar.

Fed bugün TSİ 21: 00'de faiz kararını açıklayacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.Merkez Bankası da (TCMB) bugün 3. Çeyrek Enflasyon Raporu ve Haziran ayı nihai dış ticaret verilerini yayımlayacak. TCMB'nin Para Politikası Kurulu karar metninde yüzde 7.4 olan yılsonu enflasyon öngörüsünün yükseltileceği işareti verilmişti. Sunumda TCMB Başkanı Murat Uysal'ın normalleşme sürecinde atılacak politika adımlarına ilişkin mesajları da yakından izlenecek.ABD'de Covid-19 vakalarının kontrolsüz yükselmesi ve beklenen "V" şeklindeki toparlanma umutlarının azalmasıyla iki yıllık en düşük düzeylerine inen dolar, içeride ise hafta başında yükseldiği 6.90 liranın üzerinde hareket ediyor. Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki değerini gösteren sepet kur endeksi 93.720 ile, iki yılın en düşüğüne yakın düzeye kadar indi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9132 lira ve en yüksek 6.9557 lirayı gördükten sonra, 6.94 – 6.95 lira aralığında,euro en düşük 8.1145 lira ve en yüksek 8.1890 lirayı gördükten sonra, 8.18 – 8.19 lira aralığında,sterlin en düşük 8.9630 lira ve en yüksek 9.0209 lirayı gördükten sonra 9.00 – 9.01 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17139 - 1.17512 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17511 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Akdeniz fırtınası..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Fed toplantısı öncesi satıcılı bir seyirle güne başlıyoruz. "ABD'de mali paket üzerinde tartışmaların uzaması, Avrupa'da vaka sayısında hafif artış, Çin'de toparlanmanın hız kestiğine dair işaretler risk iştahını baskılıyor. "ABD'den Avrupa'ya, Asya'dan Güney Amerika'ya tüm borsalarda kar satışları görüyoruz."Gelişmekte olan piyasalarda ülke bazında ayrışan sert satışlar dikkat çekiyor."Risk iştahı güçlüyken geride kalan Türkiye varlıkları, hava bozulduğunda maalesef en çok kaybettirenler arasında yer alıyor. "MSCI Türkiye Salı günü yüzde 4.5 düşüşle en kötü performans gösteren borsa oldu. Bizden sonra en çok değer kaybeden piyasanın yüzde 2.2 ile Arjantin olması bizi rahatsız ediyor."Dünya piyasalarindaki satışlar büyük bir dalganın öncüsü mü bilmiyoruz. Ama Turkiye varlıklarının ABD yaptırımı gibi bayat bir bahaneyle bu kadar sert değer kaybetmesi bizi tedirgin ediyor. "Türkiye varlıklarındaki sert satışlarda Akdeniz politikamız nedeniyle jeopolitik risklerdeki artış yatabilir. "2018 Temmuz'unda Suriye politikamız nedeniyle yapılan saldırının benzerini Akdeniz politikalarımız nedeniyle deneyebilirler."Gerek salgına karşı başarılı politikasıyla gerekse ekonomideki dinamik toparlanmasıyla Türkiye varlıkları bu seviyeleri haketmiyor. "Dip seviyeye gerileyen MSCI Türkiye/ MSCI GOÜ, XBANK/ XUSIN oranları borsadaki düşüşün alım yönünde ve banka ağırlığını artırarak kullanılmasını söylüyor.

"Ancak satışın sertliği ne olduğunu anlayana kadar beklemeye zorluyor. Yükselişe katılan ve 1,170-1,175 seviyelerini zarar durdur olarak kullanan yatırımcıların yeni pozisyon açmadan borsada dönüşü görmelerinin daha doğru olacağına inanıyoruz."