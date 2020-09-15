BIST100 yüzde 0.29 artışla başladı, dolar 7.48 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.29 artışla 1,110.55 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 artıdaydı.

Dolar ve euronun küresel piyasalardaki hareketleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen hafta yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladılar.

TCMB ) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.29 basit faizden 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama yüzde 11.29, en yüksek yüzde 11.45 oldu. Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriledikten sonra yeniden yükselerek, yüzde 11.20 düzeyinin üzerine çıktı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4694 lira ve en yüksek 7.4993 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 liraaralığında,euro en düşük 8.8633 lira ve en yüksek 8.9259 lirayı gördükten sonra, 8.90 – 8.91 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5946 lira ve en yüksek 9.6486 lirayı gördükten sonra 9.63 – 9.64 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18588 - 1.18995 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18913 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Sanayi şirketleri ve bankalar aynı geminin yolcusu değil mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel piyasalar yaralarını sarmaya devam ediyor. Teknoloji hisseleri önderliğinde yükselen ABD borsaları son iki haftadaki kaybının beşte birini geri aldı."Doların gerilemesi ve 10 yıllık ABD tahvillerindeki yükselişin tersine dönmesi risk iştahını destekliyor. Ama vaka sayısı yeniden tırmanmaya başlayan Avrupa ve gelişmekte olan ülke borsaları yükselişe sınırlı oranda katılıyor. "Israil ikinci dalga endişesiyle ekonomisini üç hafta kapatma kararı aldı. " Türkiye varlıkları Moody's not indirimi sonrası dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor."MSCI Türkiye gelişmekte olan ülkelerdeki yüzde 1.0 yükselişe rağmen yatay kapattı. "Kur cephesinde devam eden endişeler ve politika belirsizliği nedeniyle XUSIN yüzde 1.0 artarken, XBANK yüzde 0.4 geriledi. "Eurotahvil piyasasında kısa vadeler yerlesik yatırımcının alışıyla yatay seyrederken orta uzun vadede 10-15 baz puan kayıplar yaşandı."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa Istanbul'da hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor. Piyasanın beklentisinden güçlü sonuçlar açıklayan Mavi hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. "Haftaya Perşembe yapılacak PPK toplantısı öncesi kur, 10 yıllık tahvil ve banka endeksifiyatlamaları önem kazanıyor.

"Bugün tüm dünya FOMC toplantısına odaklanacak. Powell'in konuşmasında Fed'in yeni politikasına yönelik ipuçları aranacak. Genel hatlarıyla güvercin bir açıklama bekleniyor."