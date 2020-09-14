BIST100 yüzde 0.29 artışla başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.29 artışla başladı, dolar 7.49 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.29 artışla 1,105.89 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.29 artışla başladı, dolar 7.49 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.29 artışla 1,105.89 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.33, BIST Mali Endeks yüzde 0.32 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 eksideydi.

Dolar ve euronun küresel piyasalardaki hareketleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen hafta yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladılar.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi, Perşembe günü faiz oranlarında ve 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye'nin cari işlemler dengesinin, Temmuz ayında 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açığın da 14 milyar 941 milyon dolar olarak açıklandığı anımsatılarak şöyle denildi: "ABD tarafında ise tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.3 artarak, ABD ekonomisinin pandemi kaynaklı düşüşten kademeli olarak toparlandığı takip edildi."Gün içinde Doğu Akdeniz'de yaşanan jeopolitik gerginliğin Türk varlıkları üzerindeki baskıları devam  ederken, takip edilen gelişmeler ve beklentiler üzerinde açıklanan ABD  enflasyon verisi sonrasında dolarda gözlenen güçlü duruş ile birlikte güne 7.45 seviyesinde başlayan kurun yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4451 lira ve en yüksek 7.4932 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 liraaralığında,euro en düşük 8.8309 lira ve en yüksek 8.8793 lirayı gördükten sonra, 8.86 – 8.87 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5466 lira ve en yüksek 9.6128 lirayı gördükten sonra 9.60 – 9.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18318 - 1.18549 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18456 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Not indirimi sonrası piyasalar..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD vadelileri ve Asya borsalarında yükselişle haftaya başlıyoruz. Aşının sene sonuna kadar dağıtılacağı konusunda Pfizer açıklaması ve şirket satın alma tarafında (Tik Tok, Nvidia, Gilead) yaşanan gelişmeler risk iştahını destekliyor."Türkiye piyasaları haftaya Moody's not indirimiyle buruk başlıyor. Moody's Türkiye'nin B1 olan kredi notunu B2 seviyesine indirdi ve görünümü negatif yaptı. "Not indirimi sonrası Türkiye Mısır Tunus Lübnan gibi ülkelerle aynı kredi notuna sahip."Not indirimi sonrası önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. "Temkinli iyimserliğimizin arkasında üç gerekçe var: "(i) Türkiye risk primi zaten B2 seviyesinin altında fiyatlanıyor; "(ii) Kredi derecelendirme şirketleri genelde piyasanın gerisinden gelir; "(iii) Not indirimi sonrası Türkiye 'oldukça spekülatif' kategorisinde kalmaya devam ediyor."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki tepki alışlarına paralel Borsa Istanbul"un yükselişle açılmasını bekliyoruz. "Libyadan enerji şirketlerine davet ve Akdenizde gerginliği düşürmek için atılan adımlar piyasaları olumlu etkileyebilir."Ekonomik ajandada bugün Türkiye sanayi üretimi, Salı Çin perakende satış verileri öne çıkıyor. "Çarşamba Fed toplantısı, Perşembe Ingiltere, Japonya, Endonezya PPK toplantıları izlenecek.

"Cuma günü ABD VIOP vade sonu olması nedeniyle hareketlilik artabilir."


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.29 artışla başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika Ekonomi

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