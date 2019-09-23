Bist100 yüzde 0.29 ekside, dolar 5.72 lirada

– Güne yüzde 0.21 artışla 100 bin 445 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 714 puanı ve en yükske 100 bin 716 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.29 kayıpla 99 bin 944 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.29 artışla 141 bin 958 puanda başladıktan sonra en düşük 141 bin 138 puanı ve en yüksek 143 bin 24 puanı gördükten sonra yüzde 0.02 düşüşle 141 bin 519 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.94 düşüşle yüzde 14.82 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.89 düzeyinde sabit kaldı.

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi. Kaplan, Fed'in faiz indirimi ile işinin en azından önümüzdeki bir kaç ay için bittiğinin altını çizerek, bu nedenle 2019 için başka faiz indirimi öngörmediğini, ancak 2020 yılında bir indirim olabileceğini söyledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7149 lira ve en yüksek 5.7447 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.2825 lira ve en yüksek 6.3392 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1182 lira ve en yüksek 7.1780 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, Global PMI Verileri Ön Planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

""Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 0.3 arttı. Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 0.3 arttı. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Tüketici Güveni verisi Eylül ayında -6.5 ile 7.0 beklentisine göre daha iyi geldi fakat eksi bölgede kalmaya devam ediyor.

"ABD Borsaları Cuma günü ABD-Çin arasında gerçekleşen ön ticaret görüşmeleri kapsamında gerçekleşmesi beklenen Nebraska ve Montana'daki çiftçileri ziyaretinin iptal edildiği haberleri ve ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması ve İran'a saldırı konusunda Trump'ın ABD her zaman hazır söylemleri ile birlikte satıcılı seyre yöneldi. Bu sabah Asya piyasalarına baktığımızda dikkatlerin yine ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki belirsizliğe-bekleyişlere çevrilmesiyle satıcılı seyirde hareket ettiği izleniyor.

"Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak İmalat PMI verileri son zamanlarda zayıflık işaretleri artan global ekonomik aktivitenin gidişatı konusunda yeni ip uçları verecek. Buradan gelecek sonuçlar global riskli varlıklara yönelim konusunda etkili bir görünüm ortaya koyabilir.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 azaldı ve Eylül ayında 55.8 oldu. Yurtiçi piyasalar ise jeopolitik gelişmeler ve yurtdışı piyasaların eğilimine göre yönünü belirlemeye çalışacak."

- İstanbul